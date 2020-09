El alcalde de Porcuna (Jaén) apela a la "responsabilidad individual" para frenar la "evolución negativa"

JAÉN, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Porcuna (Jaén), Miguel Moreno, ha apelado a la "responsabilidad individual para frenar la "evolución negativa" que viene experimentado la covid-19 en la localidad, donde hay "40 casos positivos activos".

"Nos preocupa la situación. No es que seamos una excepción en nuestro entorno en cuanto a la incidencia de la enfermedad, pero habíamos sido una isla, en la primera ola se llevó bien", ha comentado este viernes a Europa Press no sin añadir que se está pendiente de las tareas de rastreo y seguimiento.

Y es que, según informó en la noche de este jueves en su perfil de Facebook, "se están haciendo todos los días rastreos que provienen de varios brotes" y que en la última jornada dejan "ocho nuevos casos positivos confirmados, lo cual hacen una suma de 40 casos activos" en el municipio.

Una cifra "más que suficiente como para poner las medidas que vienen indicando todas las autoridades sanitarias", de distanciamiento, uso de mascarilla, higiene y, "sobre todo, evitar las reuniones de asociaciones, reuniones familiares, que no sean las estables, que no sean con las personas con las que se convive a diario".

De hecho, según ha agregado, "la mayoría de los contagios provienen de eventos donde no se aplican". Así, ha aludido a "la obligación y la necesidad" de respetar esas directrices y no acercarse con quien "no tiene contacto directo porque nosotros mismos podemos ser portadores del virus". Y ello, no sólo por uno mismo, "sino por nuestros mayores, personas con discapacidad, que tienen otras patologías y son grupo vulnerables"

Moreno ha precisado que solamente hay "algo positivo": que hasta ahora en todos los casos que se conocen se sabe "cuál ha sido su trazabilidad". "En el momento en que nos salgamos de esa trazabilidad, entraremos en una transmisión comunitaria y estaremos hablando de otra cosa y de la aplicación de medidas muchísimo más estrictas y más dolorosas", ha declarado.

Por eso, ha apelado a la "responsabilidad individual, que es la que tiene que primar en estos casos" y que es la que debe "llevar a renunciar, a prescindir de ciertos actos o contactos". Una petición que ha hecho extensiva a toda la ciudadanía, tanto mayores como jóvenes, porque el coronavirus "no tiene edades en cuenta y de reuniones de mayores también proceden varios casos".

Al hilo, ha recordado que en estos días se estaría celebrando en Porcuna la Feria Real, que ha sido suspendida y no hay actividades. "Estas fechas invitan a juntarse y divertirse. No digo que no nos divirtamos, cada uno como pueda o sepa, pero con las personas que a diario están, que conviven", ha incidido.

Finalmente, el alcalde porcunense ha hecho hincapié en que las labores de rastreos continúan y ha dicho esperar "buenas noticias" y que "muy pronto" se consiga frenar "esta evolución tan negativa".

El municipio registró a finales de julio el primer brote de la provincia en la denominada nueva normalidad, tras el fin del estado de alarma, aunque tuvo una rápida contención, y ha sido a partir de los últimos días de agosto cuando se ha registrado un mayor número de casos.

PROVINCIA

A la espera de conocer los datos de este viernes, en la provincia de Jaén los últimos publicados por Salud, este jueves, arrojan un acumulado de 2.372 positivos en covid-19 por PCR, después de sumar 70 nuevos positivos en 24 horas. El total de casos confirmados (a través de PCR y test serológicos) asciende a 2.870, mientras que se recoge 1.953 curados y 194 fallecidos.

Por otro lado, en los hospitales de Jaén se encuentran ingresados 23 pacientes confirmados con covid-19, cinco de los cuales están en unidades de cuidados intensivos. Los casos acumulados de coronavirus que han requerido hospitalización en la provincia ascienden a 827, de los que 96 han pasado por la UCI.

Con respecto a los brotes de esta enfermedad, durante la última semana se han declarado once en el territorio jiennense (89 casos) y de los declarados en la anterior siguen activos siete, según las cifras trasladadas por la Consejería de Salud y Familias.