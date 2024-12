Los alcaldes del PP de Jaén rechazan el "tarifazo a la basura impuesto por Pedro Sánchez"

ANDÚJAR (JAÉN), 3 (EUROPA PRESS)

Los alcaldes del PP en la provincia de Jaén han expresado este martes su rechazo al "tarifazo a la basura impuesto por Pedro Sánchez", al que ha reclamado "alternativas".

Así se ha puesto de relieve este martes en la reunión del Consejo de Alcaldes de la provincia celebrada en Andújar con la presencia de la vicesecretaria de Política municipal del PP-A, Ana Mestre; el presidente del Consejo de Alcaldes regional, José María Bellido, y el presidente provicial del partido, Erik Domínguez, entre otros.

Mestre ha asegurado que el impuesto relativo a la basura "preocupa a los alcaldes" y el Partido Popular se ha manifestado en contra en todas las instituciones. Además, ha solicitado al Gobierno, también desde la FAMP y desde la FEMP, "que marque otra hoja de ruta al respecto", según ha informado el PP.

"Que busque alternativas, pero que, desde luego, no grabemos una vez más a los ciudadanos por el reciclado y lógicamente por la recogida y la transformación de nuestros residuos porque alternativas hay", ha dicho, no sin añadir que "Europa no ha impuesto este cobro".

En esa línea también se ha pronunciado Bellido, quien ha asegurado que el PP va a hacer "un frente" en la FEMP, la FAMP e, incluso, "ya hay acuerdos con alcaldes y concejales de otros partidos para que no nos obliguen a poner una tasa".

Ha considerado positivo que Europa establezca la necesidad de tratar los residuos de forma diferente, ir a una economía circular, mejorar la sostenibilidad convirtiendo los residuos en materiales para esa economía circular en lugar de enterrarlos.

"Pero una cosa bien distinta es que nos imponga una tasa que, además, no sabemos para que se destinará". Por supuesto, el Partido Popular baja impuestos "siempre que nos dejan, siempre que no nos obligan a subirlos por medidas que nos impone el gobierno central o a implantar nuevas tasas", ha añadido.

FINANCIACIÓN

Por otra parte, Mestre ha incidido en que en el ADN del PP está el municipalismo y por ello, se une "en estrategias por los intereses de los vecinos". "Es la gestión más cercana al ciudadano, es la gestión más humana y, por eso, mientras Pedro Sánchez ha frivolizado y a minusvalorado la condición de concejal de pueblo, el Partido Popular trabaja a diario con los concejales y con los alcaldes y alcaldesas porque sin ellos la política no tiene sentido, ellos son los que dan el sentido a la política con mayúsculas", ha apostillado.

De ahí que, según ha añadido, los 'populares', siguen formándose y se ha tratado también la necesidad de desarrollar un estatuto básico para los municipios de menor población, de menos de 5.000 habitantes, "que tienen tantos problemas para tener recursos propios y garantizar los servicios públicos de calidad", de modo que se contribuiría "a evitar el éxodo de la zona rural a la urbana".

"Es evidente que la financiación local de los ayuntamientos es un caballo de batalla del Partido Popular porque llevamos muchos años viviendo esa discriminación, la desigualdad que se genera, y necesitamos de una vez por todas la financiación justa para nuestros ayuntamientos", ha señalado.

Igualmente, Bellido ha señalado la necesidad de abrir el debate de la financiación local y ha lamentado que este debate "parece no interesarle al PSOE". Al hilo, ha apuntado que en su congreso "hablaron de todo menos de financiación autonómica, ni de ayuntamientos".

Por su parte, el presidente provincial del PP de Jaén ha expresado la motivación para seguir trabajando por llegar al gobierno en municipios donde ahora están en la oposición así como al de la Diputación. "Debemos hacerlo con conocimiento y formación y para eso son estos consejos de alcaldes", ha afirmado.

En su opinión, su partido va "por el buen camino", con "siete de las diez cabeceras de comarca", gracias a un "modelo de conducta y de centrismo y moderación que ha enseñado Juanma Moreno" y al que ha opuesto el "modelo sectario de Paco Reyes y el PSOE".