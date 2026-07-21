La alcaldesa de Lopera (Jaén) urge a Vox en la Junta a paralizar cautelarmente los proyectos de plantas fotovoltaicas

Archivo - Ayuntamiento de Lopera/Archivo - AYUNTAMIENTO DE LOPERA - Archivo

JAÉN 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Lopera (Jaén), Carmen Torres (PSOE), ha remitido una carta al vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, en la que le insta a intervenir de "manera urgente" en el Consejo de Gobierno para dictar las instrucciones políticas y administrativas necesarias que permitan proceder a la paralización cautelar de los proyectos de instalaciones fotovoltaicas.

En caso contrario, la regidora solicita que se dote al Ayuntamiento de Lopera de la "seguridad jurídica" necesaria para otorgar las licencias de estas plantas, las cuales ya cuentan con todas las autorizaciones favorables por parte de la Administración autonómica.

Asimismo, Torres ha solicitado en la misiva una reunión, "a ser posible antes de que finalice el mes de julio", para abordar estos asuntos que califica de "vital importancia" para el municipio.

La primera edil ha fundamentado su petición en el propio acuerdo de Gobierno que rige actualmente en la Junta de Andalucía. Según ha explicado, en el apartado 26 de dicho documento, las formaciones políticas de Vox y PP se comprometen a la "protección del suelo productivo y del patrimonio natural de los suelos de uso tradicional frente a la instalación de macroplantas de energía eólica y fotovoltaica".

El texto del acuerdo señala textualmente que "se excluirá la instalación de macroplantas y fotovoltaicas en suelos de regadío, inundables o de valor agronómico" y que "se emitirán informes vinculantes de impacto agrario en todos los expedientes de instalación de energías renovables".

Torres ha recordado que la formación política del vicepresidente segundo de la Junta "ha denunciado reiteradamente que la expansión descontrolada de estas plantas supone un peligro real para la supervivencia de la provincia".

Por ello, ha advertido de que Manuel Gavira "ahora sí tiene responsabilidades y competencias, y por tanto tiene la legitimidad política y las herramientas administrativas necesarias para tomar decisiones a este respecto".

Actualmente, el municipio de Lopera se encuentra en la fase de otorgar las licencias urbanísticas para la implantación de una planta fotovoltaica en su término municipal, un proyecto que dispone de todas las autorizaciones favorables de la Junta de Andalucía.

Aunque el Ayuntamiento ha tramitado un Plan Especial Urbanístico que "posibilitará suspender cautelarmente el otorgamiento de licencias", la alcaldesa ha advertido de que suspender las licencias que se encuentran en un estado avanzado de tramitación acarrearía "consecuencias indemnizatorias muy elevadas" para las arcas municipales.

Por eso, según la regidora, "hace falta una intervención urgente y decidida en el seno de la Junta de Andalucía para frenar la autorización de esos proyectos que está impulsando el propio Gobierno andaluz".

Finalmente, la alcaldesa ha mostrado su confianza en obtener "una rápida respuesta" por parte del vicepresidente segundo de la Junta y espera que acepte reunirse a la mayor brevedad para "encontrar una solución al problema que ha generado la propia Junta de Andalucía y al que se le puede poner remedio si los socios de gobierno cumplen con el acuerdo que han firmado".