Alligator Rockin' vuelve a Jaén del 21 al 23 de junio con un cartel que incluye a Sonny West y The Dimaggio Connection

JAÉN, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El festival Alligator Rockin' se celebrará en Jaén entre los próximos 21 y 23 de junio con un cartel que incluye a Sonny West y The Dimaggio Connection. De esta forma, se recupera una cita organizada entre 2009 y 2029 por la Asociación Rock Me Baby con el rockabilly y rock&roll como protagonistas.

El presidente y el secretario de este colectivo, Salvador Navas y José Fernando Cabrera, han presentado esta nueva edición junto a la vocal Maribel García; la concejala de Cultura, Turismo, Patrimonio Histórico y Juventud, María Espejo, y el director de la Oficina de Caja Rural de Bernabé Soriano, Santiago González.

El Paseo de las Bicletas del Parque de la Concordia acogerá este festival gratuito, que estará dedicado a la desaparecida cantante Lola Jump y contará con "importantes grupos nacionales e internacionales", como el inglés Sonny West y el italiano The Dimaggio Connection.

También se subirán bandas nacionales como The Hot Jivers, The Fuzillis, The Catrina Bandits, The Hick Raiders, Hayride 56's and Friends o Scorcia Little Band Boom.

"Ya llevamos doce ediciones con esta y creemos que será un punto de encuentro de gente de Madrid, de Andalucía y de toda España para disfrutar la música y también de la ciudad", ha afirmado el presidente de la Asociación Rock Me Baby.

Navas, que ha agradecido al Ayuntamiento y a la Caja Rural de Jaén, el apoyo que "para continuar con este Alligator", ha considerado que "fomentar la música y el trabajo en grupo es conocer el rock and roll". Para eso se ha programado como novedad el Alligator Baby, con conciertos didácticos en el Teatro Darymelia los días 18, 19 y 20 de junio.

"Lo bueno vuelve. Vuelve el Alligator Rockin', reclamado por la sociedad jiennense. Un evento que sitúa a Jaén como referente nacional del mundo del rock y que, desde el Patronato Municipal de Cultura, vamos a devolver a Jaén, pues es algo que nunca debió perderse", ha dicho, por su parte, Espejo.

Al respecto, la edil ha destacado el trabajo conjunto con esta asociación jiennense "para que este Alligator sea una realidad después de años de ausencia y esté abierto al público y sea totalmente gratuito".

Además, ha resaltado que, como antesala al festival, habrá una actividad para acercar el rock and roll a los escolares. Se trata del citado Alligator Baby en el Darymelia, donde se prevé la asistencia más de 1.000 niños y jóvenes con "funciones que serán impartidas por grandes músicos del panorama rock nacional".

La concejala, finalmente, ha invitado a la ciudadanía a disfrutar de este festival y ha felicitado Rock Me Baby, que nació en los pasados años 90 con la misión de "fomentar el rock and roll, un estilo musical que se origina en la década de los 50 en Estados Unidos y que ha marcado un estilo de vida".