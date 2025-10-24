Altiplano de Granada promueve el proyecto de bombeo de agua con energía solar más grande del mundo con tecnología de UGR

Presentación de los tres grandes proyectos hidráulicos que se promueven en el Altiplano granadino. - UGR

GRANADA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Ayuntamientos y Comunidades de Regantes del Altiplano de Granada han presentado al Gobierno tres grandes proyectos hidráulicos que supondrían la mayor instalación mundial de bombeo de agua potable exclusivamente con energía solar.

Desarrollados con tecnología patentada por la Universidad de Granada, que los hace un 20 por ciento más eficientes, requieren de una inversión de 106 millones de euros y su objetivo es garantizar el abastecimiento de agua a más de 30.000 habitantes de las comarcas de Baza y Huéscar, así como consolidar el futuro agrícola de la zona.

Todo ello, evitando además la emisión a la atmósfera de miles de toneladas de dióxido de carbono y dióxido de azufre, según detalla en una nota la Universidad de Granada.

La tecnología que ha hecho posible el desarrollo de estas iniciativas es una patente desarrollada por el profesor José Antonio Moreno Pérez, de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la UGR.

Este sistema combina un diseño hidráulico y eléctrico avanzado con nuevos algoritmos de gestión energética, lo que se traduce en una eficiencia un 20 por ciento superior a los bombeos de agua convencionales.

Este desarrollo tecnológico, que ya funciona en un prototipo en Castril, sitúa a la universidad granadina como un referente internacional en este ámbito tras su presentación en el 39 Congreso Internacional de Ingeniería Hidráulica celebrado en 2022.

Con dos bombeos solares de 6 megavatios (MW) de potencia y una conducción hasta los municipios de Baza, Freila y Zújar, este proyecto de abastecimiento a la comarca de Baza se plantea como el sistema más grande del mundo en su categoría, superando ampliamente proyectos anteriores como el de Tolomus+Musalhaqat en Yemen.

En conjunto, los tres proyectos contemplan la construcción de tres centrales solares y sistemas de bombeo con una potencia total de 20 MW, capaces de elevar 23 hectómetros cúbicos de agua al año.

El proyecto fue presentado oficialmente en el teatro Manuel Carra de Castril, en un acto con el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, los alcaldes de Baza, Castril, Freila y Zújar, representantes de las Comunidades de Regantes y la exparlamentaria europea Clara Aguilera. Todos destacaron la relevancia estratégica de estas iniciativas y se comprometieron a trabajar conjuntamente para agilizar su tramitación y puesta en funcionamiento.