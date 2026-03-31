Aminer incorpora como nueva empresa asociada a Diemme Filtration. - AMINER

SEVILLA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La asociación española de minería metálica Aminer ha incorporado como nueva empresa asociada a Diemme Filtration, especializada en el diseño y fabricación de equipos de filtración para procesos industriales.

Según ha informado Aminer en una nota, Diemme Filtration dispone de una amplia gama de filtros en términos de tamaño, diseño y características técnicas. Desarrolla equipos a medida en función de los requerimientos específicos de cada proyecto, y ha ampliado su actividad con la incorporación de espesadores de alto rendimiento, reforzando su capacidad para ofrecer soluciones integrales en el tratamiento de los materiales.

Así, en el campo de la Minería y la Metalurgia, dispone de aplicaciones para la filtración de concentrados tras la flotación de metales ferrosos y no ferrosos, metales nobles y tierras raras. Sus soluciones pueden aplicarse también a la lixiviación de metales no férricos, nobles e inertes; a la filtración de residuos y plantas de tratamiento de aguas residuales o a la filtración en la limpieza de gases de combustión.

De esta manera, la incorporación de Diemme Filtration a Aminer supone sumar una empresa con experiencia en un ámbito fundamental para el desarrollo de proyectos mineros y la optimización de sus procesos, cuya actividad repercute en la mejora de la sostenibilidad de las operaciones.

SOBRE AMINER

La Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minero-Metalúrgicas, Auxiliares y de Servicios (Aminer) es una entidad sin ánimo de lucro que agrupa a compañías vinculadas a la minería metálica y a su tejido auxiliar en España. La asociación representa sus intereses y contribuye a difundir la aportación de una actividad minera desarrollada bajo criterios de sostenibilidad al conjunto de la economía.