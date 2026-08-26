Ana Mestre recibe en el Parlamento al presidente del Instituto de Reales Academias de Andalucía

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, recibe al presidente del Instituto de Reales Academias de Andalucía, José Escalante, en la cámara andaluza. - PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, ha recibido este miércoles al presidente del Instituto de Reales Academias de Andalucía, José Escalante, en la Cámara autonómica, en el marco de una visita institucional dirigida a reforzar la colaboración entre ambas instituciones.

Según ha indicado el Parlamento en una nota, Mestre y Escalante han abordado la actividad que desarrolla el Instituto, su contribución a la investigación y a la divulgación cultural, así como los principales desafíos que afrontan las corporaciones académicas andaluzas.

Por su parte, la presidenta del Parlamento andaluz ha puesto en valor el trabajo del Instituto de Reales Academias de Andalucía como "espacio de encuentro para el conocimiento y la cultura de la comunidad autónoma". En este sentido, la cámara acogió el pasado 3 de febrero un acto con motivo del 40 aniversario del Instituto de Reales Academias de Andalucía, presentado un libro sobre la historia de la institución.

El Instituto de Reales Academias de Andalucía integra a 28 entidades andaluzas, que reúnen alrededor de 3.000 académicos de diferentes ámbitos del conocimiento. Se trata de "una institución pionera en España, cuyo objetivo es potencias las relaciones de investigación y divulgación entre las corporaciones que la conforman".