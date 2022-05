Andaluces Levantaos invita al resto de partidos a sumarse al recurso por el empadronamiento de Olona ante el 19J

SEVILLA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

La coalición Andaluces Levantaos ha asegurado este martes que su equipo jurídico tiene ya esbozado el recurso que interpondrá ante la Junta Electoral de Andalucía por el empadronamiento de la candidata de Vox, Macarena Olona, en Salobrena (Granada), que hará cuando se hagan efectivas las resoluciones provisionales de las candidaturas que concurrirán a las elecciones al Parlamento de Andalucía de 19 de junio.

Su candidato, Modesto González, ha trasladado este martes que "invito al resto de fuerzas políticas a que se sumen al recurso que estamos preparando. Proteger la ley y garantizar el cumplimiento de la misma es una obligación democrática de todos y en esta situación hay serias dudas de la validez de vecindad de la señora Olona en Salobreña", según una nota de este partido.

González ha expresado su extrañeza por el hecho de que todos los partidos "critiquen el uso que Vox le da a la norma pero ninguno da el paso de proteger, respetar y hacer cumplir la ley como garantía democrática para todos los andaluces y andaluzas".

El candidato andalucista ha reprochado la pasividad del resto de fuerzas políticas, que "critican con la boca pequeña" el empadronamiento de Olona, pero "no son capaces de movilizar sus recursos para recurrir una situación anómala y fraudulenta si se confirmaran los extremos que se han conocido del caso hasta la fecha".

Según ha explicado Andaluces Levantaos, apoyará su recurso en varios pilares fundamentales del sistema de derecho, las leyes que regulan los procesos electorales y las instrucciones del Ministerio para interpretar las inscripciones censales.

El equipo jurídico de la coalición sostiene que la inscripción en el censo es una condición necesaria pero no suficiente ya que se tiene que ser vecino de Granada para poder presentarse.

Andaluces Levantaos traza en su argumentación un paralelismo con el proceso de escolarización para esgrimir que "cuando se detecta que un padre hace trampas empadronándose en casa de los abuelos para que su hijo vaya al colegio elegido, el sistema público le aparta de su objetivo y se le impone una sanción" y preguntarse consecuentemente "¿por qué la trampa de Macarena de Olona no tiene consecuencias si la Ley es igual para todos?".

"ANDALUCÍA ES TIERRA DE ACOGIDA, PERO QUE NO LA CONFUNDA CON UN CORTIJO"

Andaluces Levantaos ha afirmado que con frases como "soy Macarena de Graná" o "Andalucía me ha acogido como una hija" Vox solo demuestra una falta de respeto tremenda a los andaluces y las andaluzas.

"Andalucía es tierra de acogida pero que nadie la confunda con su cortijo, como han hecho Macarena Olona y Vox", ha sostenido Modesto González.

El recurso que prepara 'Andaluces Levantaos' explica claramente que para poder presentarte como candidato en Andalucía la Ley exige que hay que ser andaluz, entendiendo por tal el que es vecino de esta tierra, no el que rellena un papelito para hacerse pasar por tal.

"Vox cree que tiene patente de corso, que la ley no va con ellos, lo que en Andalucía llamamos una actitud caciquil. 'Andaluces Levantaos' es una formación radicalmente democrática, que no tiene miedo a nadie y que tiene claro que la Ley es la misma para todos y está para cumplirla, por eso no vamos a permitir pitorreos con esta tierra de partidos centralistas que creen que vienen a conquistarnos y encima cometiendo fraudes de Ley para poder presentarse", ha señalado Modesto González.

"Las declaraciones del propio titular de la vivienda y de los vecinos del municipio dejan claro que la señora Olona no reside en Salobreña y nos tememos que ni sería capaz de llegar al municipio sin gps. Como se suele decir por la zona, Olona no ha ido a Salobreña ni a dar un recado", ha afirmado Andaluces Levantaos.