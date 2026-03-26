Los andaluces realizaron 26,5 millones de viajes en 2025, un 7,5% menos que el año anterior

Archivo - Turistas en Sevilla en imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los residentes en Andalucía realizaron 26,5 millones de viajes en 2025, lo que supone un descenso del 7,5% respecto al año anterior y su menor cifra desde 2022, cuando efectuaron 24,9 millones de viajes.

El gasto efectuado por los andaluces en estos viajes alcanzó los 8.614 millones de euros el año pasado, un 0,12% menos que en 2024, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los viajes con destino interno disminuyeron un 8,3% en 2025, con un total de 82.393.957 de pernoctaciones, un 3,8% menos que el año anterior.

Así, el 68,7% de las pernoctaciones, hasta las 56.587.844 sucedieron dentro de la comunidad autónoma, mientras que el 31,3% restante, 25.806.113 pernoctaciones fueron en otra comunidad autónoma.

De esta manera y con respecto al año anterior, las pernoctaciones dentro de la comunidad descendieron un 8,98 mientras que a otra comunidad aumentaron un 9,90.

En cuanto al gasto medio, cada persona gastó 324,84, un 8,02% más que el año anterior, unos 80,36 euros al día.

A nivel nacional, los residentes en España realizaron 175,7 millones de viajes en 2025, lo que supone un descenso del 4,7% respecto al año anterior y su menor cifra desde 2022, cuando efectuaron 171,4 millones de viajes.

El gasto efectuado por los españoles en estos viajes alcanzó los 63.853 millones de euros el año pasado, un 2,6% más que en 2024, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los viajes con destino interno disminuyeron un 6,1% en 2025, mientras que los realizados al extranjero aumentaron un 5,2%.

Las pernoctaciones correspondientes a estos viajes superaron los 788 millones, con un descenso del 2,8% respecto a 2024.

El 87% de los viajes tuvo como destino principal España y el 13% el extranjero.

Los viajes con destino interno acumularon el 77,2% de las pernoctaciones y el 63,1% del gasto total, con un gasto medio diario de 66 euros.

Por su parte, los viajes al extranjero supusieron el 22,8% de las pernoctaciones y el 36,9% del gasto total, con un gasto medio diario de 131 euros.