Por Andalucía advierte de la "precariedad estructural en la que se encuentran miles de docentes interinas"

SEVILLA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario Por Andalucía ha registrado una batería de preguntas dirigidas al Gobierno andaluz del PP-A interesándose por la situación de "precariedad estructural" en la que "se encuentran miles de docentes en situación de interinidad".

La portavoz de Por Andalucía en la comisión de Desarrollo Educativo del Parlamento, Alejandra Durán, ha mostrado en una nota difundida este viernes su rechazo a esta situación que, según sus palabras, es provocada "por un abuso en la temporalidad".

"Es indecente la situación laboral de precariedad estructural en la que se encuentran miles de docentes interinas e interinos de Andalucía, como consecuencia del abuso de temporalidad por parte de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía", ha aseverado en esa línea.

Durán se ha reunido con representantes del colectivo de docentes interinos, y ha subrayado que quienes conforman ese personal son "quienes desde hace años entran en las aulas cada mañana con la preparación y el compromiso suficiente y perfectamente demostrado que garantiza una sociedad inclusiva con igualdad de oportunidades para todos nuestros niños y niñas".

Entre las 14 preguntas registradas figuran, según han explicado desde Por Andalucía, las que cuestionan "un modelo de oposición que prioriza la competitividad extrema y los factores memorísticos frente al reconocimiento de la experiencia docente acumulada en el sistema público andaluz".

La citada diputada ha señalado que, en un contexto en el que el PP andaluz "desprecia lo público", Por Andalucía "exige la fijeza como única solución a la precariedad y a la inestabilidad laboral, lo que irá en beneficio de la atención que reciban nuestros niños y adolescentes en nuestra escuela pública", ha señalado.

En este sentido, Durán ha informado del registro también de enmiendas a los Presupuestos de la Junta de Andalucía para incorporar en ellos una dotación "para la fijeza de este personal, y que así se garantice la protección de nuestro alumnado y, sobre todo, que reciban la atención que necesita el alumnado más vulnerable que requiere de una educación especial y de una atención especial y específica".

Finalmente, Durán ha insistido en "la necesidad de ensanchar nuestro sistema público" educativo, en el que hay "miles de docentes que viven una inestabilidad y precariedad que ninguna sociedad digna debería permitir", según ha advertido para concluir.