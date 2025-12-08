Andalucía colabora con 22 entidades para fomentar el uso de combustibles sostenibles de aviación

Constitución del panel de expertos conformado por la Junta de Andalucía y 22 entidades para impulsar los combustibles sostenibles de aviación (SAF). - JUNTA DE ANDALUCÍA

La Consejería de Industria, Energía y Minas, a través de la Agencia Andaluza de la Energía, ha constituido un panel de expertos con 22 entidades que conformarán el grupo de trabajo que impulsará el programa de fomento de combustibles sostenibles de aviación, SAF, diseñado por la Junta para crear un ecosistema industrial en torno a este tipo de combustible en Andalucía.

Se trata de "un plan pionero con el que se pretende posicionar a la región como polo estratégico en la producción, distribución y uso de estos combustibles, esenciales para la descarbonización del transporte aéreo, apoyándose en el potencial de biomasa de Andalucía, su industria energética y del hidrógeno verde, así como en su potente sector aeronáutico", según ha detallado este lunes la Consejería de Industria, Energía y Minas en una nota.

El Congreso NISE Sevilla 2025 (New Industry in Southern Europe), celebrado la semana pasada en Fibes, ha sido el escenario para la puesta en marcha de esta mesa de trabajo creada sobre la base de la colaboración público-privada, donde se abordarán cuestiones como la agilización de permisos y autorizaciones, el apoyo económico al desarrollo de tecnologías renovables o las zonas preferentes para la localización y desarrollos industriales en relación con el SAF.

Este grupo de expertos, que actuará como "un instrumento de comunicación ágil para la búsqueda de sinergias e intereses comunes y la identificación de barreras y expectativas del sector", lo componen, además de la administración autonómica, proveedores de materia prima, empresas dedicadas a la logística y pretratamiento de la materia prima, compañías que se ocupan de la tecnología, la producción o la logística de SAF, y aquellas a las que se dirigirá este combustible.

Las organizaciones que integran este panel, cuyo acto de constitución estuvo presidido por el viceconsejero de Industria, Energía y Minas, Cristóbal Sánchez, junto a la directora gerente de la Agencia Andaluza de la Energía, Natalia Márquez, son Aertec, la Asociación de Fabricantes de Cemento de Andalucía (AFCA), la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (Aiqbe), Airbus España, Alianza Sostenibilidad Transporte Aéreo (AST), Asociación española de Biocircularidad (Biocirc), Bioliza, Bio-Oils España, Andalucía Aerospace, Clúster Andaluz del Hidrógeno, Cox Energy, Dreexo Energy, Enagás, Energía Sur de Europa - Aborgase, Enso Energy, Gasnam, Inerco, Magnom Green Energy, Moeve Global, Plataforma Tecnológica CO2, Proyecto Eco2Fly, Universidad de Sevilla-Cátedra Moeve.

Asimismo, por parte de la administración autonómica, junto a la Consejería de Industria, Energía y Minas, también participan la de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural y la de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

UN PROGRAMA CON OCHO GRANDES MEDIDAS

Según subrayan desde la Consejería que dirige Jorge Paradela, los combustibles SAF representan una "alternativa clave" al queroseno convencional, ya que permiten reducir las emisiones del sector de la aviación, que representan el 2,5% de las emisiones de CO2 en Europa y el 14,4% de las del transporte, pudiendo ser utilizados sin tener que modificar significativamente los motores de los aviones.

Europa ha fijado obligaciones en base al Reglamento UE 2023/2405, ReFuelEU Aviation, y repartido responsabilidades con unos objetivos vinculantes que son de aplicación directa por parte de los Estados miembros.

Así, ha establecido el uso de SAF en todos los aeropuertos europeos, incorporando el 2% en 2025 y el 6% en 2030, ascendiendo al 34% en 2040 y al 70% en 2050, lo que genera "una necesidad urgente de inversión e implantación industrial de fabricación de SAF para el cumplimiento de dichos objetivos".

"Consciente de la oportunidad que puede suponer para Andalucía", el pasado mes de junio el Consejo de Gobierno tomó conocimiento de la puesta en marcha de este programa de fomento de SAF, con el fin de "posicionar a la comunidad en el mercado de combustibles de futuro de Europa".

Dicho plan contiene ocho medidas alineadas con los objetivos fijados por la UE, siendo una de ellas la creación de un ecosistema industrial SAF basado en la colaboración público-privada que se ha puesto en marcha a través de la constitución del grupo de trabajo presentando en el congreso NISE.

La identificación de recursos biomásicos "especialmente aptos para la producción de SAF y de zonas con especial potencial para el desarrollo de proyectos" es otra de las medidas recogidas en este programa.

En una primera aproximación realizada al sector por la Agencia Andaluza de la Energía, estos recursos Bio-SAF podrían ser aceites vegetales, restos forestales, municipales y agrícolas; y subproductos animales no destinados a consumo humano.

Así, se actualizará el potencial bruto de biomasa existente en Andalucía --estimado en casi cuatro millones de toneladas equivalentes de petróleo en términos energéticos especialmente en el olivar y la agroindustria--, y se añadirá un estudio del potencial de residuos aplicable a la producción de SAF y a la identificación de fuentes emisoras de CO2 biogénico, puesto que los SAF pueden provenir también de combustibles sintéticos (e-SAF) producidos a partir de hidrógeno verde y CO2 capturado.