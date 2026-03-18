Andalucía alcanza a mediados de marzo los 3,55 millones de ocupados

Archivo - Un camarero durante su jornada laboral en imagen de archivo. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SEVILLA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Andalucía alcanzó los 3.554.812 afiliados a la Seguridad Social ocupados en la primera quincena de marzo, según los datos publicados este miércoles por el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En el conjunto nacional, el número de ocupados ha sumado 128.298 personas en la serie diaria en la primera quincena de marzo, mientras que el pasado día 13, se registraron 21.860.256 afiliados, 514.296 más que en la misma fecha del año 2025, según ha señalado el ministerio en una nota de prensa.

Por su parte, la serie desestacionalizada, es decir, si se descuenta la estacionalidad y el efecto calendario, roza los 22 millones de ocupados.

En concreto, son 21.972.999 afiliados, después de sumar 502.658 en el último año y 73.028 en las dos últimas quincenas, lo que supone la cifra más alta desde que hay registros.

Según los últimos datos, el número total de afiliados ha aumentado en 1.132.595 personas en la serie ajustada desde diciembre de 2023 y en 1.685.103 desde diciembre de 2022, antes de la entrada en vigor de la reforma laboral.

En este sentido, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha explicado que "el ritmo de creación de empleo en nuestro país sigue siendo extraordinario. Si observamos el promedio de las últimas dos quincenas, en términos desestacionalizados, se han incorporado más de 70.000 afiliados y rozamos los 22 millones; lo que es un hito en nuestro mercado de trabajo".