Andalucía alcanzó este verano su pico de demanda el 30 de julio con 7.455 MW y Málaga su pico histórico el 13 de agosto

Archivo - Imagen de archivo del Centro de Control de Endesa en Sevilla. - ENDESA - Archivo

SEVILLA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El día que Andalucía registró el pico de demanda de electricidad más alto de lo que llevamos de verano fue el pasado 30 de julio, a las 21,49 horas, con 7.455 MW de demanda, coincidiendo en ese momento con la cuarta ola de calor consecutiva. Esta demanda, sin embargo, queda lejos de los 8.377 MW demandados en enero de 2009 en Andalucía. En junio, en Andalucía, el día con mayor demanda de electricidad fue el 22 con 7.101 MW y en agosto, el 13, con 7.400 MW.

Por provincias, la de Málaga batió su récord histórico ese 13 de agosto, con 1.517 MW de demanda a las 22,05 horas. Esta cifra, no obstante, está lejos de la demanda más alta de las provincias andaluzas, registrada en Sevilla el 2 de julio a las 20,49 horas, con 1.818 MW. Así lo reflejan los datos facilitados por Endesa a preguntas de Europa Press. Esos mismos datos reflejan que Sevilla repite en 2026 como la provincia con el pico de demanda más alta en verano, ya que en 2025 el 13 de agosto se situó en 1.970 MW.

Por provincias, el día con mayor demanda de electricidad en Almería fue el 23 de junio, con 694 MW; en Cádiz, el 19 de agosto, con 1,028 MW; en Córdoba, el 5 de agosto, con 666,72 MW; en Granada, el 22 de julio, con 727 MW; en Huelva, el 6 de julio, con 665 MW y en Jaén, el 19 de agosto con 462 MW.

En el verano de 2025, el mes que concentró el mayor número de días con picos de demanda de electricidad fue agosto. En el caso de Almería, la jornada como mayor demanda fue el 19 de agosto con 680 MW; en Cádiz, el 18 con 1.074 MW; en Córdoba, también el 18 de agosto con 711 MW; en Granada, el 20 de junio con 684 MW; en Huelva, el 11 de agosto con 679 MW; en Jaén, el mismo día con 431 MW; en Málaga, el 18 de agosto con 1.413 MW y en Sevilla, el citado 13 de agosto con 1.970 MW.

La demanda histórica de electricidad indica el registro acumulado del consumo de energía y la potencia requerida por la sociedad a lo largo del tiempo, por lo que sirve como indicador tanto de la actividad económica como social y climática de un territorio.