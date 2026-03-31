Por Andalucía apuesta en Córdoba por recuperar la gestión directa de los comedores escolares

La candidata al Parlamento andaluz por Córdoba de Por Andalucía, Rosa María Rodríguez. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La candidata al Parlamento andaluz por Córdoba de Por Andalucía, Rosa María Rodríguez, ha anunciado este martes el compromiso de la coalición de izquierdas de recuperar la gestión directa de los comedores escolares en Córdoba y en el resto de Andalucía, una medida que considera "clave para garantizar un servicio de calidad dentro del sistema educativo público".

Según ha informado Por Andalucía en una nota, Rodríguez ha defendido que la educación pública es "uno de los pilares fundamentales de la política autonómica" y que, en ese marco, los comedores escolares deben ofrecer un servicio "digno, equilibrado y de calidad, especialmente al tratarse de niños y niñas", señalando que se trata de "una etapa esencial en su desarrollo, por lo que es imprescindible garantizar unas condiciones adecuadas en todos los servicios vinculados a la educación".

La candidata ha criticado que el actual modelo, "gestionado por empresas privadas bajo el Gobierno del Partido Popular, está provocando un deterioro en la calidad de los menús", y el resultado es que "se están ofreciendo productos y comidas por debajo de los estándares que deberían garantizarse en un servicio público", añadiendo Rodríguez que existen "numerosas quejas de familias que reclaman mayor control y mejoras en el funcionamiento del servicio".

Además, ha alertado de situaciones "inadmisibles", como "el cobro de comidas que no se han llegado a servir", lo que evidencia, a su juicio, "la necesidad de reforzar el control público sobre este servicio", recordando Rodríguez que el comedor escolar es, en muchos casos, "una necesidad irrenunciable" para las familias, "especialmente cuando ambos progenitores trabajan".

Además, ha subrayado que para muchos menores supone "la única oportunidad de acceder a una comida equilibrada al día, lo que refuerza la importancia de garantizar su calidad". En este contexto, la candidata ha defendido que los servicios esenciales ligados a la educación pública "deben ser gestionados directamente por la Administración".

Rodríguez ha argumentado que "las empresas tienen un fin lucrativo, pero en los servicios públicos debe primar la calidad por encima del negocio", de ahí que Por Andalucía trabajará para "recuperar la gestión directa de los comedores escolares en todos los centros públicos, apostando por menús variados, saludables y elaborados con productos de cercanía y de calidad".

También ha destacado la importancia del trabajo de los monitores de comedor, apostando por "mejorar sus condiciones laborales" y "garantizar ratios adecuadas que permitan ofrecer una atención de calidad al alumnado", añadiendo, por último, que Por Andalucía defenderá que, en el marco de la educación pública, "todos los servicios asociados, como el comedor escolar, respondan a criterios de calidad, equidad y bienestar para el conjunto de la comunidad educativa".

