Guerra en Irán | Directo: Irán: "El estrecho de Ormuz jamás volverá a ser como era, especialmente para EEUU e Israel"

MADRID 5 Abr. (EUROPA PRESS)

El comando de la Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria de Irán ha incidido este domingo en que el estratégico estrecho de Ormuz "jamás volverá a ser como era", como apuntara en la víspera el portavoz de la Presidencia del Parlamento iraní, Abbas Goudarzi, si bien el citado órgano militar ha subrayado que esta afirmación está dirigida "especialmente para Estados Unidos e Israel", países que lanzaron el pasado 28 de febrero una ofensiva conjunta contra Teherán.

"El estrecho de Ormuz jamás volverá a ser como era, especialmente para Estados Unidos e Israel", ha advertido el referido comando en un mensaje publicado en sus redes sociales.

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