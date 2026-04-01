Guerra en Irán | Directo: Irán: "El estrecho de Ormuz jamás volverá a ser como era, especialmente para EEUU e Israel"

Europa Press Internacional
Actualizado: lunes, 6 abril 2026 9:06
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MADRID 5 Abr. (EUROPA PRESS) 

   El comando de la Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria de Irán ha incidido este domingo en que el estratégico estrecho de Ormuz "jamás volverá a ser como era", como apuntara en la víspera el portavoz de la Presidencia del Parlamento iraní, Abbas Goudarzi, si bien el citado órgano militar ha subrayado que esta afirmación está dirigida "especialmente para Estados Unidos e Israel", países que lanzaron el pasado 28 de febrero una ofensiva conjunta contra Teherán.

   "El estrecho de Ormuz jamás volverá a ser como era, especialmente para Estados Unidos e Israel", ha advertido el referido comando en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Sigue en directo la última hora de la guerra en Irán:

La guerra de Irán emerge como la amenaza más grave de la última década para la frágil estabilidad de Irak

La guerra de Irán representa la mayor amenaza a la estabilidad política de Irak desde la declaración del califato de Estado Islámico a mediados de la pasada década: tras años de enfrentamientos de baja intensidad, las milicias proiraníes del país, de importancia capital en la estructura de seguridad, han terminado por levantarse en armas contra Estados Unidos en una movilización que podría saltar por los aires, al mismo tiempo, la tensa relación actual entre las autoridades iraquíes y estadounidenses y, en el peor de los casos, la delicada estructura de gobierno nacional.

Ejecutado otro hombre en Irán por colaborar con Israel y EEUU durante las protestas de enero

Las autoridades de Irán han informado este lunes de que otro hombre ha sido ejecutado en el país tras ser condenado por "colaborar con Israel y Estados Unidos" en el marco de las fuertes protestas que tuvieron lugar en enero y que se saldaron con más de 3.000 muertos.

El precio del petróleo Brent sube a 110 dólares, con las bolsas europeas cerradas por festivo

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía cerca de un 1% a las 8.05 horas de este lunes y se movía en el entorno de los 110 dólares por barril, frente a los 72 dólares en los que cotizaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel.

Al menos siete muertos y medio centenar de heridos en nuevos bombardeos israelíes en el centro y sur de Líbano

Al menos siete personas han muerto y más de medio centenar han resultado heridas en dos ataques israelíes contra Líbano, el más grave de ellos en la zona de Jana, en el sur de la capital, donde se ha producido la mayor parte de las víctimas, según las informaciones del Ministerio de Salud libanés.

Irán denuncia la muerte de seis niños en ataques aéreos contra la provincia de Teherán

Las autoridades iraníes han informado este lunes de la muerte de al menos seis niños en ataques perpetrados contra la provincia de Teherán, capital del país asiático, durante la noche de este domingo, en el marco de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra la república islámica.

La Guardia Revolucionaria de Irán: "El estrecho de Ormuz jamás volverá a ser como era, especialmente para EEUU e Israel"

El comando de la Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria de Irán ha incidido este domingo en que el estratégico estrecho de Ormuz "jamás volverá a ser como era", como apuntara en la víspera el portavoz de la Presidencia del Parlamento iraní, Abbas Goudarzi, si bien el citado órgano militar ha subrayado que esta afirmación está dirigida "especialmente para Estados Unidos e Israel", países que lanzaron el pasado 28 de febrero una ofensiva conjunta contra Teherán.

Hallados muertos dos de los cuatro desaparecidos en Haifa (Israel) tras el impacto de un misil iraní

Al menos dos de las cuatro personas desaparecidas en la ciudad de Haifa, en el noroeste de Israel, tras el impacto de un misil iraní, han sido rescatadas muertas de entre los escombros que ha dejado el proyectil, mientras las autoridades buscan a las dos víctimas restantes.

Al menos trece muertos en ataques contra una zona residencial en el sur de Teherán

Una nueva oleada de ataques aéreos lanzados este domingo contra edificios residenciales ubicados en la localidad de Qaleh Mir, en el sur de Teherán, capital de Irán, ha dejado por el momento un total de trece personas muertas.

Incendiada una instalación de apoyo logístico cerca del aeropuerto de Bagdad (Irak) tras un ataque con drones

Una oleada de ataques con drones, por el momento de origen desconocido, ha impactado e incendiado unas instalaciones de apoyo logístico ubicadas en las inmediaciones del aeropuerto de Bagdad, capital de Irak, en el marco de la escalada regional derivada de la ofensiva conjunta lanzada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán y los subsiguientes ataques de Teherán y sus aliados contra territorio israelí y bases militares e intereses estadounidenses en la región.

Netanyahu afea que el Supremo de Israel autorizara una "manifestación de izquierda" contra la guerra

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha criticado este domingo que el Tribunal Supremo de su país autorizara la celebración, este pasado sábado en la ciudad de Tel Aviv, de una "manifestación de la izquierda" contra la ofensiva militar israelí en Irán y Líbano, cuando "se retringe" la "posibilidad de rezar" en el Muro de las Lamentaciones.

Mueren al menos cinco personas en el centro de Irán en nuevos aéreos de EEUU e Israel

Una nueva oleada de ataques aéreos contra el centro de Irán, enmarcados en la ofensiva lanzada el pasado febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático, ha dejado este domingo al menos cinco muertos en la ciudad de Qom.

Detenidos ocho colonos tras un ataque en Cisjordania que dejó herido de gravedad a un palestino

Las autoridades de Israel han anunciado este domingo la detención de ocho personas sospechosas de participar en una nueva oleada de ataques lanzados por colonos en la aldea de Qusra, en el norte de Cisjordania, donde habrían herido de gravedad a un palestino, así como atacado viviendas de esa zona e incendiado dos gallineros.

Al menos tres muertos y tres heridas en un bombardeo israelí al este de Beirut

Al menos tres personas han muerto y otras tres han resultado heridas en un ataque israelí en una zona montañosa en Ain Saadé, situada al este de la capital de Líbano, Beirut, según ha comunicado el Ministerio de Salud de este país.

La FINUL advierte a Hezbolá e Israel de que sus militares pueden "devolver el fuego" si son atacados

La Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) ha criticado este domingo de nuevo los últimos ataques sufridos por el contingente internacional que se han cobrado la vida de tres militares indonesios en la última semana y ha advertido de que los soldados podrían "devolver el fuego" si son atacados.

Diputados israelíes piden la ocupación del sur de Líbano y la "evacuación" de la población

Un grupo de 18 diputados de extrema derecha israelíes han publicado este domingo una carta abierta en la que instan al Gobierno israelí a no limitarse a expulsar a las milicias de Hezbolá del sur de Líbano, sino a ocupar militarmente todo el territorio entre el río Litani y la frontera israelí y a impulsar una "evacuación" de la población de la zona.

Trump aplaza por tercera vez el ultimátum a Irán para la reapertura de Ormuz

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha concretado este domingo que el plazo dado a Irán para que llegue a un acuerdo y reabra el estrecho de Ormuz finaliza a las 20.00 horas del martes en horario de la costa Este estadounidense, las 3.30 horas del miércoles en Irán y las 2.00 horas en la España peninsular.

Israel informa de que ha matado a un responsable de la Guardia Revolucionaria encargado del comercio de petróleo

Las Fuerzas Armadas israelíes han informado este domingo de la muerte de un alto mando de la Guardia Revolucionaria iraní identificado como Mohammad Reza Ashrafi Kahi, quien se dedicaba al comercio de petróleo en nombre de la organización militar iraní.

Tres desaparecidos tras el impacto de un misil iraní en Haifa

Tres personas se encuentran desaparecidas y se cree que podrían estar bajo los escombros generados tras el impacto de un proyectil iraní en la localidad portuaria israelí de Haifa.

Irán responde a Trump que un ataque contra las centrales eléctricas sería un crimen de guerra

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baqaei, ha advertido este domingo de que si Estados Unidos ataca finalmente las centrales eléctricas iraníes sería un crimen de guerra y contra la humanidad.

Lavrov insta a EEUU a "abandonar el lenguaje de los ultimátums" en diálogo con Araqchi

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha emplazado este domingo a Estados Unidos a "abandonar el lenguaje de los ultimátums" en relación a los continuos plazos dados por el presidente estadounidense, Donald Trump, para forzar un acuerdo con Irán.

Irán anuncia ataques contra instalaciones petroquímicas de Israel cerca de Dimona

El Ejército de Irán ha anunciado este domingo que ha lanzado un ataque contra instalaciones de la industria petroquímica de Israel cerca de la localidad de Dimona en una continuación de este día de bombardeos que ha emprendido contra objetivos similares por toda la región.

China y Rusia estrechan su colaboración para lograr una "desescalada" entre EEUU e Irán

El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, ha mantenido este domingo una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Sergei Lavrov, al que ha planteado la necesidad de colaboración bilateral para lograr una "desescalada" en el conflicto que enfrenta a Estados Unidos e Israel, por un lado, y a Irán, por otro.

EEUU denuncia nuevos ataques de milicias proiraníes contra sus instalaciones diplomáticas en Irak

La Embajada de Estados Unidos en Irak ha denunciado que sus instalaciones diplomáticas en el país han vuelto a ser objetivo esta pasada noche de bombardeos efectuados por milicias proiraníes del país "con el objetivo de asesinar a diplomáticos estadounidenses", aunque no ha informado de víctimas.

Albares destaca en diálogo con el primer ministro qatarí la necesidad de "preservar las infraestructuras civiles"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha mantenido este domingo una conversación con el ministro y ministro de Exteriores de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, ante quien ha destacado la necesidad de "preservar las infraestructuras civiles" en medio del conflicto abierto entre Estados Unidos e Israel, por un lado, e Irán, por el otro.

Trump admite que envió armas a los manifestantes iraníes durante las protestas de principios de año

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha admitido este domingo que su gobierno envió armas a los manifestantes de oposición iraníes en las violentas protestas de principios de año con la esperanza de fomentar un levantamiento contra el estamento clerical del país.

Trump exige a los "locos cabrones" de Irán que abran para el martes "el puto estrecho" de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha enviado este domingo su amenaza más contundente, plagada de insultos, a las autoridades iraníes desde que bloquearon la navegación en el estrecho de Ormuz: o abren el paso para el martes que viene u ordenará un ataque masivo contra las infraestructuras iraníes.

Hezbolá anuncia un ataque contra un buque de guerra israelí en medio de nuevos ataques israelíes en Beirut

Bombardeos israelíes en el sur de Líbano dejan al menos doce muertos, entre ellos seis miembros de una familia, durante las últimas horas    

Irán bate el récord de días sin acceso estable a internet desde el extranjero

El portal Netblocks, especializado en el seguimiento del acceso a internet en zonas de conflicto, ha declarado este domingo que Irán ha batido el récord de días sin acceso estable a la red desde el extranjero tras comenzar hoy su día número 37 con una red en absolutos mínimos operativos.

Albares comenta con su homólogo egipcio la situación sobre la guerra en Irán y su "impacto global"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, ha mantenido este domingo una conversación telefónica con su par egipcio, Badr Abdelati, en la que ambos han discutido la evolución de la guerra de Irán y su impacto tanto a nivel regional como mundial.

Irán ataca plantas químicas en EAU, compañías energéticas en Bahréin y plantas desalinizadoras de Kuwait

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Kuwait han denunciado que los ataques iraníes de las últimas horas han alcanzado respectivamente una instalación petroquímica, un almacén de la compañía nacional de petróleo bahreiní y plantas desalinizadoras kuwaitíes, sin que por ahora haya constancia de víctimas.

Rusia condena ataque de EEUU e Israel a la central nuclear iraní de Bushehr, donde trabajan 200 empleados rusos

Las autoridades rusas han condenado el ataque perpetrado este sábado por las fuerzas de Estados Unidos e Israel en las inmediaciones de la planta nuclear de Bushehr, donde trabajaban al menos 200 nacionales rusos, en un bombardeo que se ha saldado con al menos un fallecido.

Los rebeldes hutíes de Yemen reivindican un ataque contra el aeropuerto de Ben Gurión en Israel

Los rebeldes hutíes de Yemen han reivindicado este sábado un ataque contra el aeropuerto de Ben Gurión, en el centro de Israel, en el marco del conflicto regional desatado por la ofensiva lanzada contra la República Islámica por Estados Unidos e Israel hace más de un mes.

Kuwait denuncia ataques iraníes contra edificios gubernamentales e infraestructura energética

   Las autoridades de Kuwait han denunciado en la noche de este domingo una serie de ataques iraníes contra edificios gubernamentales, una petrolera y dos centrales eléctricas y plantas desalinizadoras, en el marco de las agresiones iraníes contra sus vecinos del Golfo como represalia por la ofensiva lanzada contra la República Islámica por Estados Unidos e Israel hace más de un mes.

Irán exime a Irak de las restricciones impuestas en el estrecho de Ormuz: "Solo se aplican a países enemigos"

El portavoz del principal centro de mando militar iraní --el Cuartel General Central del Sello de los Profetas-- ha asegurado que Irak no se verá afectado por las limitaciones impuestas por Teherán en el estrecho de Ormuz, subrayando que estas medidas están dirigidas exclusivamente contra países considerados hostiles.

El exjefe del Estado Mayor del Ejército de EEUU reclama "líderes valientes y con carácter" tras dejar el cargo

El exjefe del Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos, el general Randy George, ha defendido que la institución necesita "líderes con carácter" en un mensaje de despedida remitido este viernes, tan solo un día después de abandonar el cargo a petición del secretario del Departamento de Defensa, Pete Hegseth.

Al menos tres muertos por bombardeos de EEUU e Israel en el noroeste de Irán

Las autoridades iraníes han comunicado que al menos tres personas han muerto y otras tres han resultado heridas como consecuencia de varios bombardeos de Estados Unidos e Israel en el noroeste de Irán este sábado, en el marco de la operación 'Furia Épica' lanzada contra la República Islámica hace más de un mes.

Trump confirma que EEUU ha rescatado al tripulante de un caza derribado que estaba desaparecido en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este domingo que el Ejército norteamericano ha rescatado al tripulante del caza F15 derribado este viernes por Irán, que se encontraba en paradero desconocido en territorio iraní, después de casi dos días de intensa búsqueda del soldado.

Trump anuncia la muerte de "muchos dirigentes militares" de Irán en un ataque en Teherán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este sábado que "muchos dirigentes militares" de Irán han muerto en un "enorme ataque" sobre Teherán.

El encargado de negocios iraní abandona Argentina tras cumplirse el plazo del Gobierno

El encargado de negocios de la Embajada iraní en Argentina, Mohsen Soltani Tehrani, ha abandonado este sábado Buenos Aires escoltado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en cumplimiento del plazo dado por el Gobierno argentino.

Irán desdeña el "inútil" ultimátum de EEUU y advierte de ataques "sin restricciones" si Trump cumple sus amenazas

El coordinador adjunto del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general Alí Abdulahi, ha rechazado este sábado el "inútil" y "estúpido" ultimátum del presidente estadounidense, Donald Trump, para la apertura del estrecho de Ormuz y ha advertido de que si cumple sus amenazas atacarán "sin restricciones".

Irán desdeña el "inútil" ultimátum de EEUU y advierte de ataques "sin restricciones" si Trump cumple sus amenazas

El coordinador adjunto del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general Alí Abdulahi, ha rechazado este sábado el "inútil" y "estúpido" ultimátum del presidente estadounidense, Donald Trump, para la apertura del estrecho de Ormuz y ha advertido de que si cumple sus amenazas atacarán "sin restricciones".

Indonesia pide reforzar las medidas de protección de la FINUL

El Gobierno de Indonesia ha solicitado una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU y de los países miembro de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) para pedir un refuerzo de la seguridad después de la muerte de tres militares de ese país en ataques contra la fuerza internacional durante la última semana.

Enfrentamientos entre policías y manifestantes en una nueva jornada de protestas contra la guerra en Israel

Agentes de la Policía israelí se han enfrentado este sábado con manifestantes contrarios a la guerra concentrados en Tel Aviv en un sábado más de movilización contra la ofensiva militar israelí en Irán y Líbano.

La FINUL denuncia la destrucción por militares israelíes de cámaras exteriores de su cuartel general

La Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) ha denunciado este sábado que militares israelíes han destruido las cámaras de seguridad ubicadas en el exterior del cuartel general de la misión internacional en Naqura, en el sur de Líbano.

Un militar israelí muerto por "fuego amigo" en el sur de Líbano

Un militar israelí identificado como Guy Lauder ha muerto por disparos de otros militares israelíes en un incidente de "fuego amigo" ocurrido en territorio de Líbano.

Al menos 15 personas muertas en nuevos bombardeos israelíes en Líbano

Al menos 15 personas han fallecido como consecuencia de los ataques israelíes sobre territorio libanés, según han informado las autoridades del país árabe.

Erdogan advierte de que la guerra de Irán ha llevado a la región a "un punto muerto geoestratégico"

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha advertido este sábado de que la guerra de Irán ha llevado a la región a "un punto muerto geoestratégico".

EEUU anuncia el arresto de dos familiares del general iraní Soleimani tras la revocación de su permiso de residencia

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado el arresto de la sobrina y la sobrina nieta del general iraní Qasem Soleimani, en su día arquitecto de la política militar exterior de Irán, muerto en un ataque estadounidense sobre Bagdad en 2020.

Trump recuerda a Irán que su ultimátum está a 48 horas de expirar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha avisado este sábado a las autoridades iraníes de que dentro de dos días expirará el ultimátum que ha dado a Teherán para que reabra por completo el estrecho de Ormuz o bien pacte un acuerdo para poner fin a la guerra.

Los ataques de Israel a Líbano durante la guerra de Irán han matado ya a más de 1.400 personas

El Gobierno de Líbano estima que más de 1.400 personas han muerto y casi 4.300 han resultado heridas a consecuencia de los ataques efectuados por Israel desde el comienzo de la guerra de Irán el pasado 28 de febrero, y que han continuado a lo largo de todo este sábado.

Irán asegura que nunca se ha negado a negociar la paz en Pakistán y solo busca un fin "definitivo" a la guerra

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha asegurado este sábado que su país nunca ha rechazado posibles de conversaciones de paz con Estados Unidos en suelo paquistaní y que toda información sobre una negativa de su país no es más que una adulteración de la realidad difundida por los medios estadounidenses.

Irán autoriza el paso de bienes de primera necesidad y ayuda humanitaria por el estrecho de Ormuz

Las autorides iraníes han comenzado a emitir autorizaciones de paso por el estrecho de Ormuz para buques que transportan ayuda humanitaria y bienes de primera necesidad.

Irán anuncia el derribo de un dron MQ-1 Predator sobre Isfahán gracias a un "nuevo sistema de defensa avanzada"

   La Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado este sábado que ha empleado "un nuevo sistema de defensa avanzada" para destruir un avión no tripulado MQ-1 Predator de fabricación estadouindense y eleva ya a 160 los drones norteamericanos e israelíes que ha destruido desde el comienzo de la guerra el 28 de febrero, ahora en el comienzo de una nueva etapa con el inicio, aseguran los iraníes, de operaciones "de emboscada" contra cazas "de quinta generación y drones avanzados" de ambos países.

Misiles iraníes causan graves daños materiales en Tel Aviv y su periferia

Los servicios de Emergencia israelíes han constatado importantes daños materiales en una ola de ataques de misiles iraníes en la periferia de Tel Aviv, concretamente en las localidades de Bnei Brak y Ramat Gan, sin que por ahora haya constancia de víctimas.

Irán denuncia nuevos ataques de EEUU e Israel a la central nuclear de Bushehr y al área petroquímica de Juzestán

Las autoridades iraníes han denunciado este sábado que aviones estadounidenses e israelíes han atacado las inmediaciones de la planta nuclear de Bushehr, en un bombardeo que se ha saldado con un fallecido, y la zona de industria petroquímica en la provincia de Juzestán, de momento sin víctimas confirmadas en este caso.

Irán asegura nada volverá a ser "como antes" en el estrecho de Ormuz

Las autoridades iraníes han asegurado este sábado que el estrecho de Ormuz jamás volverá a ser un paso de libre navegación porque su estatus ha cambiado definitivamente con el comienzo de la ofensiva desencadenada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.

China rechaza la ley aprobada por Israel que permite ejecutar a los palestinos en Cisjordania

Las autoridades chinas han instado a Israel en contra de la "discriminación" y la "confrontación", en reacción a la decisión aprobada por el Parlamento de Israel de introducir la pena de muerte en su código penal para ejecutar a ciudadanos palestinos de Cisjordania condenados por la muerte de israelíes.

Las autoridades de Dubái interceptan un ataque contra la sede de la empresa estadounidense Oracle

Las autoridades de la ciudad de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, han interceptado este sábado un ataque contra el edificio de Oracle, una de las 18 empresas estadounidenses que la Guardia Revolucionaria iraní había amenazado con atacar a comienzos de semana, en el contexto del conflicto abierto en la región por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

Irán asegura haber rechazado una propuesta de EEUU para un alto el fuego de dos días

Irán asegura haber rechazado una propuesta para un alto el fuego de dos días que le ha presentado Estados Unidos, en un marco de incertidumbre ante las supuestas conversaciones entre los dos países para poner fin al conflicto desatado a raíz de la ofensiva lanzada contra la República Islámica a finales de febrero por Estados Unidos e Israel.

La Guardia Revolucionaria designa un nuevo portavoz interino tras la muerte del anterior en la ofensiva de EEUU e Israel

La Guardia Revolucionaria iraní ha designado al militar Hosein Mohabi como nuevo jefe interino de la Subdirección de Relaciones Públicas y portavoz del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI), tras el fallecimiento de su predecesor en el marco de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, ha informado la agencia de noticias Fars.

El Ejército israelí bombardea posiciones de Hezbolá en Beirut (Líbano)

El Ejército israelí ha lanzado este sábado una serie de bombardeos contra posiciones del partido-milicia chií libanés Hezbolá en Beirut, la capital de Líbano, tras el lanzamiento de cohetes contra el norte de Israel desde territorio libanés, donde las operaciones militares israelíes dejan ya más de 1.300 muertos.

Las autoridades iraníes ejecutan a dos hombres acusados de vínculos con la oposición

Las autoridades iraníes han ejecutado este sábado en Teherán a dos opositores, acusados de llevar a cabo encargos para los "enemigos" del país, después de que la Corte Suprema de la República Islámica haya ratificado la condena a muerte.

Trump abre una nueva crisis en la OTAN y amaga con una salida que sería el fin de la organización

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a sacudir los cimientos de la OTAN con renovados ataques a sus aliados por la falta de implicación en la guerra en Irán, en particular para garantizar la libre navegación por el estrecho de Ormuz, lo que le ha llevado a Washington a afirmar que contempla la retirada del bloque militar, una declaración que simplemente con ser formulada ya supone un duro golpe a los fundamentos de la organización basada en la disuasión militar.

Irán reivindica el derribo de un avión de combate de EEUU en el estrecho de Ormuz, el segundo durante la jornada

Las Fuerzas Armadas iraníes han reivindicado en la tarde de este viernes el derribo de un avión A10 de Estados Unidos cerca del estrecho de Ormuz, en una jornada en la que se ha confirmado el derribo de un caza F35 del país norteamericano.

Al menos un muerto y cuatro heridos tras interceptar un ataque en la planta de gas de Habshan, en Abu Dabi

Al menos una persona ha muerto y cuatro han resultado heridas a causa de dos incendios producidos este viernes en las instalaciones de gas de Habshan, en Abu Dabi, tras la caída de escombros al interceptar un ataque, en el marco de la guerra en Oriente Próximo, que entra en su segundo mes desde que Israel y Estados Unidos lanzaran una ofensiva sorpresa contra Irán.

Ascienden a 13 los muertos por el ataque de este jueves al puente B1 de Karaj en Irán

Las autoridades iraníes han elevado este viernes a 13 las víctimas mortales por el ataque perpetrado en la víspera contra el puente B1 de Karaj, localidad situada a unos 40 kilómetros al oeste de la capital, Teherán, en el marco de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

Heridos al menos tres miembros de la FINUL por una explosión en sus instalaciones en el sur de Líbano

La Misión Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) ha denunciado este viernes que tres de sus soldados han resultado heridos a causa de una explosión de origen desconocido entro de sus bases en el sur del país, en el tercer ataque que sufre en una semana.

La OTAN confirma una reunión de Rutte con Trump en la Casa Blanca el próximo miércoles

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se reunirá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el próximo miércoles 8 de abril, en el contexto de su viaje a Washington en el que participará también en otros actos y foros.

Pezeshkian denuncia que las amenazas de Trump son un "crimen de guerra masivo"

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha denunciado este viernes que las amenazas constantes del presidente estadounidense, Donald Trump, de mandar a Irán a la "Edad de Piedra" con nuevos ataques militares se tratan en sí de un "crimen de guerra masivo".

Las búsquedas de vuelos hacia Eivissa aumentan un 67% tras empezar la guerra en Irán, según el SIT de Eivissa

El Sistema de Inteligencia Turística (SIT) de Eivissa ha apuntado que las búsquedas de vuelos hacia la isla se han incrementado hasta un 67% tras comenzar la guerra en Irán.

Trump asegura que "con un poco más de tiempo" podría reabrir "con facilidad" el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este viernes que "con un poco más de tiempo" podría "reabrir con facilidad el estrecho de Ormuz", unas palabras que llegan un día después de que apuntara a que la ofensiva desatada junto a Israel contra Irán podría alargarse varias semanas.

La Guardia Revolucionaria de Irán niega haber atacado una planta desalinizadora en Kuwait

La Guardia Revolucionaria iraní ha negado este viernes haber atacado una planta desalinizadora en Kuwait, cuyas autoridades han denunciado horas antes ataques contra una planta y una central eléctrica a medida que avanza la ofensiva lanzada a finales de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán y que ha suscitado ataques en represalia contra países del golfo Pérsico.

Netanyahu afirma que Israel "seguirá atacando Irán de forma coordinada con EEUU"

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este viernes que el país "seguirá atacando Irán de forma coordinada con Estados Unidos" a medida que avanza la ofensiva desatada a finales de febrero y que ha dejado hasta la fecha más de 2.000 muertos en territorio iraní.

EAU neutraliza 18 misiles, cuatro misiles de crucero y 47 drones lanzados desde Irán

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) han anunciado este viernes la interceptación de 18 misiles balísticos, además de 47 drones y cuatro misiles de crucero de origen iraní, elevando a más 2.500 los ataques lanzados por la República Islámica desde el inicio de la guerra.

Al menos dos muertos y once heridos en nuevos ataques de Israel contra Líbano

Al menos dos personas han muerto y once han resultado heridas en nuevos ataques perpetrados por las fuerzas de Israel contra zonas del sur de Líbano, donde siguen adelante con una ofensiva que deja ya más de 1.300 fallecidos.

Irán denuncia "crímenes de guerra" con la destrucción de puentes y los compara con ataques de Estado Islámico

Las autoridades de Irán han denunciado los "crímenes de guerra" de la ofensiva de Estados Unidos e Israel con la destrucción de puentes, acción que ha comparado con ataques de Estado Islámico, tras el ataque al puente B1 de Karaj, a unos 40 kilómetros al oeste de la capital iraní, Teherán.

Alemania expresa su "preocupación" por las amenazas de Trump sobre abandonar la OTAN

El ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, ha expresado este viernes su "preocupación" por las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la posible salida del país de la OTAN en represalia por lo que considera una falta de apoyo de sus Estados miembro ante la ofensiva contra Irán y la situación en el estrecho de Ormuz.

La Media Luna Roja de Irán denuncia un ataque contra un almacén de ayuda humanitaria

La Media Luna Roja de Irán ha denunciado este viernes un ataque con dron perpetrado contra un almacén de ayuda humanitaria en la provincia de Bushehr, en el sur del país, a medida que avanza la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el territorio iraní.

Corea del Sur pacta cooperar con Francia en materia energética ante la inestabilidad en Ormuz

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ha señalado este viernes que cooperará con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en materia energética, también en el sector nuclear, ante la crisis abierta por la guerra en Irán, incidiendo en la necesidad igualmente de garantizar el tránsito seguro por el estratégico paso de Ormuz.

Kuwait denuncia un ataque contra una planta desalinizadora y una central eléctrica

El Ministerio de Energía de Kuwait ha informado este viernes de que se ha registrado un ataque contra una planta desalinizadora y una central eléctrica del país, cuyas instalaciones han resultados dañadas.

Japón respalda los esfuerzos de Arabia Saudí para rebajar la crisis en Oriente Próximo

El ministro de Exteriores japonés, Toshimitsu Motegi, ha respaldado los esfuerzos de Arabia Saudí para rebajar la crisis en Oriente Próximo, insistiendo en la resolución diplomática de la guerra y en el papel de Riad para garantizar el suministro de energía.

Irán lanza una nueva oleada de ataques y provoca daños en diversos puntos del centro de Israel

Las fuerzas israelíes han informado este viernes de que una nueva oleada de ataques lanzados por Irán ha provocado daños en varios puntos del centro del país, donde han sonado las sirenas antiaéreas pero no se han registrado de momento víctimas ni heridos.

Israel anuncia la muerte de otros 15 miembros de Hezbolá durante los últimos ataques contra Líbano

El Ejército de Israel ha anunciado este viernes la "eliminación" de 15 "terroristas" del partido-milicia chií libanés Hezbolá en sus últimos ataques contra el sur de Líbano, donde sigue adelante con sus operaciones militares en una ofensiva que deja ya más de 1.300 muertos.

Irán pide evitar "acciones provocativas" de cara a la votación en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre Ormuz

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha pedido evitar "acciones provocativas" de cara a la votación prevista para este viernes en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación en el estrecho de Ormuz, y ha alertado de que Estados Unidos busca "aumentar la presión" sobre el país.

Trump asegura que Irán "sabe lo que hay que hacer" y amenaza con nuevos ataques contra puentes y centrales eléctricas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado este jueves que las Fuerzas Armadas de su país "ni siquiera han empezado a destruir lo que queda en Irán", tras lo cual ha instado a Teherán a hacer "rápido" lo que "sabe" que "hay que hacer" para poner fin a la guerra en Oriente Próximo.

Irán asegura haber derribado otro caza F35 de EEUU en un ataque en el centro del país

La Guardia Revolucionaria de Irán ha asegurado este viernes que ha logrado derribar un segundo caza F35 de Estados Unidos en un ataque perpetrado en su espacio aéreo sobre zonas del centro del país, a medida que avanza la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra en territorio.

Arabia Saudí intercepta otros 13 drones en su espacio aéreo

Las autoridades de Arabia Saudí han informado este viernes de que los sistemas de defensa antiaérea del país han logrado interceptar y destruir otros 13 drones lanzados durante las últimas horas contra zonas del este del país, en el marco de la guerra desatada en Oriente Próximo a causa de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Rusia afirma que el estrecho de Ormuz está "abierto" para sus buques

El Kremlin ha confirmado este jueves que el estrecho de Ormuz, bloqueado por las autoridades de Irán en represalia a la ofensiva lanzada hace ya más de un mes por Estados Unidos e Israel contra su territorio, está abierto para los buques rusos.

Kallas defiende ampliar la misión naval de la UE en el mar Rojo 'Aspides' en los esfuerzos por reabrir Ormuz

La Alta Representante de Política Exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha defendido este jueves la ampliación de la misión naval de la UE en el mar Rojo 'Aspides' en el marco de los esfuerzos internacionales por reabrir el estrecho de Ormuz, bloqueado por las autoridades de Irán en represalia por la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra su territorio.

Los hutíes de Yemen reivindican ataques conjuntos con Irán y Hezbolá contra el centro de Israel

Los rebeldes hutíes de Yemen ha reivindicado este jueves nuevos ataques con misiles balísticos contra territorio de Israel, en el marco de una operación conjunta con las autoridades de Irán y el partido-milicia chií libanés Hezbolá --respaldado por Teherán.

Feijóo lamenta que España se quede fuera de la coalición de países que trabaja para reabrir Ormuz

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado que la política exterior de España "tampoco" se quede al margen de la decadencia "que ya lo impregna todo", en relación a la coalición de países, liderada por Reino Unido, que trabaja para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz, y en la que España no participa.

Trump avisa a Irán que llegue a un acuerdo "antes de que sea demasiado tarde"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado este jueves a Irán con más ataques si las autoridades del país asiático no aceptan un acuerdo para poner fin al conflicto "antes de que sea demasiado tarde".

Guterres a EEUU e Israel: "ya es hora de poner fin a la guerra"

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha emplazado este jueves a los gobiernos de Estados Unidos e Israel que terminen con la guerra en Irán, insistiendo en el "inmenso sufrimiento humano" y los "devastadores" efectos que está teniendo en la economía tras más de un mes desde que iniciaran sus ataques contra el país asiático.

Detenida la abogada y activista de DDHH iraní Nasrín Sotudé

La abogada y defensora de Derechos Humanos Nasrín Sotudé, Premio Sájarov del Parlamento Europeo en 2012, ha sido detenida por las autoridades de Irán, ha denunciado este jueves su hija.

La Guardia Revolucionaria reivindica un ataque a un centro de Amazon en Bahréin siguiendo las amenazas a tecnológicas

La Guardia Revolucionaria iraní ha reivindicado este jueves un ataque a un centro de computación de Amazon en Bahréin, siguiendo las amenazas de atentar contra instalaciones de casi una veintena de grandes empresas, muchas de ellas tecnológicas.

Argentina da 48 horas al encargado de negocios de Irán para que abandone el país

El Gobierno de Argentina ha declarado este jueves 'persona non grata' al encargado de negocios de la Embajada de Irán, Mohsen Soltani Tehrani, dándole un plazo de 48 horas para abandonar el país latinoamericano.

Austria niega el permiso a EEUU para entrar en su espacio aéreo para operaciones militares contra Irán

El Gobierno de Austria ha denegado el permiso al Ejército de Estados Unidos para entrar en su espacio aéreo para llevar a cabo operaciones militares contra Irán, según recoge la cadena estatal ORF.

Alemania pide a China usar su influencia sobre Irán para que cese las hostilidades en el Golfo

El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, ha pedido este jueves a China usar su influencia sobre Irán para que cese las hostilidades en el Golfo, insistiendo en la necesidad de retomar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.

Reino Unido traslada a la coalición de 40 países la "necesidad urgente" de restablecer el libre paso en Ormuz

La ministra de Exteriores de Reino Unido, Yvette Cooper, ha trasladado este jueves a la coalición de 40 países la "necesidad urgente" de restablecer el libre paso en Ormuz, escenario de choques bélicos en el contexto de la guerra en Irán.

Líbano avisa del "alcance" de la ofensiva de Israel y denuncia un intento de "expandir la ocupación"

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, ha avisado este jueves del "alcance" de la ofensiva de Israel contra Líbano en el contexto de la guerra en Irán, tras denunciar que los planes declarados de Tel Aviv de crear un zona de amortiguamiento en el sur de Líbano ahondan en un intento de "expandir la ocupación" de territorio libanés y agravan la "gravedad" de la situación en el país.

Ejecutado un hombre en Irán por colaborar con Israel durante las protestas de enero

Las autoridades de Irán han informado este jueves de que un hombre ha sido ejecutado en el país tras ser condenado por "colaborar con Israel" en el marco de las fuertes protestas que tuvieron lugar en enero y que se saldaron con más de 3.000 muertos.

Irán advierte de que "nadie sobrevivirá" si EEUU lanza una operación terrestre

El Comandante en Jefe del Ejército de Irán, el general Amir Hatami, ha advertido este jueves de que vigila cada movimiento del "enemigo" y que si Estados Unidos lanza una operación terrestre "nadie sobrevivirá".

Irán acusa a EEUU de realizar demandas "irracionales" y niega conversaciones directas para un alto el fuego

Las autoridades de Irán han acusado este jueves a Estados Unidos de realizar demandas "irracionales" y ha vuelto a negar que existan conversaciones para lograr un alto el fuego para poner fin a la ofensiva desatada a finales de febrero junto a Israel.

Irán tacha de "insignificantes" los centros de fabricación de misiles atacados por EEUU e Israel y avanza nuevos ataques

Un portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, uno de los principales mandos del Ejército de Irán, ha asegurado este jueves que los centros de producción de misiles estratégicos que "los enemigos estadounidenses y sionistas" señalan "haber atacado" son "insignificantes", a la par que ha advertido de futuras acciones "aún más aplastantes, extensas y devastadoras".

El mapa autonómico de ayudas frente a la guerra en Irán: más de 2.300 millones para frenar el impacto

La guerra en Irán y su impacto en los precios de la energía y los carburantes ha llevado a las comunidades autónomas a activar paquetes propios de respuesta económica que superan ya los 2.300 millones de euros, centrados principalmente en apoyar a empresas, autónomos y sectores productivos especialmente expuestos al aumento de los costes energéticos.

EEUU alerta de inmimentes ataques de milicias proiraníes contra objetivos estadounidenses en el centro de Bagdad

La Embajada de Estados Unidos en Irak ha alertado este jueves de que milicias iraquíes proiraníes podrían perpetrar ataques contra objetivos estadounidenses en el centro de Bagdad, la capital iraquí, en un periodo de 24 a 48 horas, tal y como han venido haciendo recientemente.

Irán tacha de "insignificantes" los centros de fabricación de misiles atacados por EEUU e Israel y avanza nuevos ataques

Un portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, uno de los principales mandos del Ejército de Irán, ha asegurado este jueves que los centros de producción de misiles estratégicos que "los enemigos estadounidenses y sionistas" señalan "haber atacado" son "insignificantes", a la par que ha advertido de futuras acciones "aún más aplastantes, extensas y devastadoras".

Trump augura que el estrecho de Ormuz se abrirá "de forma natural" cuando "el conflicto haya terminado"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha considerado este miércoles que el estratégico estrecho de Ormuz se abrirá "de forma natural" cuando "haya terminado" el conflicto desatado en Oriente Próximo, tras la ofensiva conjunta lanzada por Washington e Israel contra Irán el 28 de febrero, a la cual Teherán ha respondido bloqueando el referido paso que conecta el golfo Pérsico con el de Omán y el mar Arábigo.

Trump asegura que EEUU está "a punto" de lograr sus objetivos en Irán y avanza más ataques en las próximas semanas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha garantizado este miércoles que Washington está "a punto" de cumplir "todos" sus objetivos militares en Irán, al tiempo que ha avanzado una nueva oleada de "fuertes" ataques durante las próximas "dos o tres semanas".

Herido el exministro de Exteriores de Irán Kamal Jazari en un ataque en Teherán

El exministro de Exteriores de Irán Kamal Jarazi ha resultado herido en un bombardeo efectuado este miércoles sobre la capital iraní, Teherán, en el marco de la guerra desatada hace más de un mes con la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

Pezeshkian, sobre la postura de EEUU: "¿Es 'America First' realmente una de las prioridades del Gobierno?"

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha cuestionado este miércoles que la Administración Trump esté cumpliendo con su política 'Estados Unidos primero' mientras lleva a cabo su ofensiva junto a Israel contra el país asiático, en una carta dirigida a los ciudadanos estadounidenses difundida horas antes del anuncio del jefe de la Casa Blanca.

Rosatom evacuará esta semana a más de 200 empleados de la central nuclear iraní de Bushehr

La operadora nuclear rusa Rosatom ha anunciado este miércoles que más de 200 empleados de la central nuclear iraní de Bushehr abandonarán el país asiático esta semana, en la que se espera que sea la última evacuación de personal tras los ataques registrados en sus instalaciones en el marco de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El balance de muertos por los ataques israelíes en Líbano asciende a más de 1.300

El Ministerio de Sanidad de Líbano ha informado este miércoles de que el balance de muertos por los ataques en Líbano ha ascendido a más de 1.300 muertos, entre ellos 125 menores, desde el inicio a principios de marzo de la ofensiva lanzada por el Ejército de Israel.

Irán denuncia que los ataques de EEUU e Israel "equivalen a genocidio"

El Ministerio de Exteriores iraní ha afirmado este miércoles que los ataques de Estados Unidos e Israel forman parte de un "patrón sistemático" de guerra contra Irán desde que hace más de un mes lanzaran su ofensiva contra el país asiático, asegurando que en este período más de 600 centros educativos han sido objeto de sus ataques y denunciando que estos bombardeos "equivalen a genocidio".

EEUU ofrece hasta 2,6 millones de euros por información sobre ataques contra sus instalaciones en Irak

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este miércoles una recompensa de hasta tres millones de dólares (unos 2,6 millones de euros) a cambio de información que dé con los autores de los ataques contra su Embajada en Bagdad y otras instalaciones diplomáticas en Irak.

El Ibex 35 sube un 3,11% en el arranque de abril y apunta a recuperar los 17.600 puntos

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este miércoles situado en los 17.580,4 puntos, lo que supone un alza del 3,11% respecto al martes, manteniendo el 'rally' que ha registrado durante toda la jornada y alcanzado así su mayor nivel al cierre desde el 2 de marzo.

Irán niega que haya propuesto un alto el fuego a EEUU y califica de "falsas" las declaraciones de Trump

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha negado que haya propuesto un alto el fuego a Estados Unidos, en el contexto de los contactos sobre la guerra, tras calificar de "falsas" las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre que Teherán pedía un alto el fuego.

La ONU advierte de que la ley de pena de muerte para palestinos constituye un crimen de guerra

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha advertido este martes de que la nueva ley israelí para ejecutar únicamente a ciudadanos palestinos por actos de terrorismo constituye un crimen de guerra.

Grupo de 15 países europeos, incluida España, se muestran "consternados" por la escalada de violencia en Líbano

Los ministros de Exteriores de 15 países europeos, incluido España, se han mostrado "consternados" por la escalada de violencia en Líbano, donde cerca del 25% de la población se encuentra desplazada desde el pasado 2 de marzo, por lo que han pedido al partido-milicia chií Hezbolá y a Israel que cesen sus ataques.

Israel aplaude la "claridad moral" de Milei tras declarar terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní

El Ministerio de Exteriores de Israel ha aplaudido este miércoles la "claridad moral" y el "compromiso inquebrantable" del presidente de Argentina, Javier Milei, al declarar como "organización terrorista" a la Guardia Revolucionaria iraní.

Irán denuncia que la pena de muerte para palestinos forma parte de "la política de genocidio" de Israel

El Gobierno de Irán ha denunciado que la decisión del Parlamento de Israel de introducir la pena de muerte en su código penal para ejecutar a ciudadanos palestinos de Cisjordania condenados por la muerte de israelíes forma parte de "la política de genocidio y erradicación" del pueblo de Palestina" La norma se ha diseñado y aprobado para continuar "la política de genocidio y erradicación colonial del pueblo palestino" y "revela aún más la naturaleza de 'apartheid' y fascista del régimen sionista", señala el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán en un comunicado.

La AIE avisa de que "abril será mucho peor que marzo" para los mercados de energía

La crisis en los mercados de energía derivada de la guerra en Oriente Próximo tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y la respuesta del país persa bloqueando el estrecho de Ormuz será "mucho peor" en abril que en el mes de marzo, según el directo ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol.

Trump afirma que Irán ha pedido un alto el fuego: "Lo estudiaremos cuando abran el estrecho de Ormuz"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este miércoles que las autoridades iraníes han solicitado un alto el fuego, al tiempo que ha indicado que Washington "estudiará" esta petición una vez "abran el estrecho de Ormuz", que llegaría poco más de un mes después del inicio de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

Jamenei confirma el apoyo a Hezbolá y reivindica su "liderazgo" en la "resistencia" a Israel

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, ha aplaudido este miércoles en una carta al secretario general del partido-milicia chií Hezbolá, Naim Qassem, el liderazgo de la organización en la "resistencia" ante Israel insistiendo en que su política continuará siendo la de apoyar al grupo libanés.

Diputaciones impulsan medidas tributarias con inyección de liquidez de 540 millones a empresas ante el conflicto en Irán

Las diputaciones de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa pondrán en marcha una serie de medidas tributarias para paliar los efectos del conflicto en Irán, entre ellas, agilizar la tramitación de las devoluciones del IVA, una mayor deducción por creación de empleo, aplazamiento excepcional de determinadas deudas tributarias, exoneración de pagos fraccionados de IRPF y la amortización acelerada extraordinaria para activos nuevos.

La UE reafirma su compromiso con la OTAN tras las amenazas de Trump de abandonar la alianza

La Unión Europea ha reafirmado este miércoles su compromiso con la OTAN después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya planteado la posible salida de Washington de la Alianza Atlántica y redoblado sus críticas a los socios europeos por no secundarle en la guerra en Irán.

Los fondos de inversión ajustan su volumen por el conflicto en Irán hasta los 435.127 millones de patrimonio

El patrimonio de los fondos de inversión ha experimentado en marzo un ajuste en su volumen de activos, hasta los 435.127 millones de euros, como consecuencia del comportamiento negativo de los mercados financieros en un contexto marcado por el conflicto en Irán, junto con los reembolsos registrados en el mes, según los datos provisionales dados hoy a conocer por Inverco.

Bendodo (PP) acusa a Sánchez de ver en la guerra en Irán una "oportunidad para recuperar votos": Es "indecente"

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha acusado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ver "en la guerra" en Irán y en el entorno de Oriente Medio "una oportunidad electoral para movilizar a sus votantes" y para "recuperar votos en la izquierda".

Alemania crecerá en 2026 un 0,6%, menos de la mitad de lo esperado anteriormente, según institutos alemanes

Los principales institutos alemanes de previsión económica han revisado drásticamente a la baja sus pronósticos de crecimiento para Alemania, cuyo Producto Interior Bruto (PIB) crecerá este año un 0,6%frente al 1,3% proyectado el pasado otoño, mientras que han elevado sustancialmente sus expectativas de inflación, que promediará un 2,8% este año, como consecuencia de la crisis en los precios energéticos derivada de la guerra en Oriente Próximo.

Volotea cancela algunos vuelos por el aumento de los costes del combustible

Volotea ha reajustado su programación en el corto plazo, cancelando algunos vuelos, debido al "fuerte aumento" de los precios de combustible derivados del conflicto en Oriente Próximo.

Detenidos en Irán 65 "agentes y colaboradores del enemigo" vinculados a EEUU e Israel

Las autoridades de Irán han anunciado este miércoles la detención de cerca de 65 "agentes y colaboradores del enemigo" en una serie de operaciones policiales realizadas en la provincia de Markazi, en el centro del país.

El Gobierno foral aprueba una bajada del IVA en combustibles y electricidad y del impuesto de producción eléctrica

El Gobierno de Navarra ha aprobado este miércoles el decreto foral legislativo de armonización tributaria que recoge una batería de medidas fiscales orientadas a paliar los efectos de la guerra en Irán.

Rusia confirma el diálogo entre sus servicios de Inteligencia y la CIA para abordar la ofensiva contra Irán

Las autoridades de Rusia han confirmado este miércoles que sus servicios de Inteligencia han abierto el diálogo con la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) para abordar la ofensiva contra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

España insta a Hezbolá e Israel a cesar sus ataques en el sur del Líbano y llama a la desescalada

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha denunciado este miércoles que "la integridad del Líbano está siendo violentada" y "su población desplazada", por lo que ha exigido el cese de los ataques de Hezbolá e Israel en el sur del país.

Trump afirma que está "más que considerando" la salida de EEUU de la OTAN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este miércoles que está "más que considerando" la salida de la OTAN, ahondar en las críticas a los aliados por no secundar a Washington en la guerra en Irán.

Arabia Saudí intercepta y destruye dos drones en su espacio aéreo

Las autoridades de Arabia Saudí han anunciado este martes que han interceptado y destruido dos drones lanzados durante las últimas horas en el espacio aéreo del país, en el marco de la guerra desatada en Oriente Próximo a causa de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Guerra en Irán: estas son las ayudas que ha aprobado el Govern para paliar los efectos económicos del conflicto

El Ejecutivo autonómico ha aprobado este miércoles en una reunión extraordinaria del Consell de Govern el decreto ley de medidas para hacer frente a los efectos del conflicto en Oriente Medio con el que destinará más de 160 millones de euros a distintos sectores, más de 36 de los cuales son en ayudas directas.

El ministro de Industria de EAU y CEO de ADNOC considera el bloqueo de Ormuz una "extorsión económica global"

El bloqueo del paso del estrecho de Ormuz por Irán no es un problema regional, sino una intolerable "extorsión económica global", según el ministro de Energía y Tecnología de Emiratos Árabes Unidos (EAU) y consejero delegado de la petrolera Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc), Sultan Al Jaber.

El Ibex 35 sostiene los 17.500 puntos (+2,74%) en la media sesión, con el petróleo en 103 dólares

El Ibex 35 mantiene los 17.500 puntos en la media sesión de este miércoles tras registrar un alza del 2,74%, hasta situarse en los 17.516,20 puntos, en una jornada marcada por la expectativa de una resolución cercana en el tiempo del conflicto en Oriente Próximo.

Starmer anuncia una cumbre con aliados para estudiar "medidas diplomáticas y políticas" para reabrir Ormuz

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha anunciado este miércoles una cumbre a finales de esta semana con aliados para estudiar "medidas diplomáticas y políticas" que contribuyan a reabrir el estrecho de Ormuz, paso estratégico para el comercio global de petróleo y está siendo escenario de ataques en el contexto de la guerra de Irán.

Agencias y turoperadores europeos celebran la reforma aprobada por UE, pero la ven escasa ante crisis graves

La Asociación Europea de Agencias de Viajes y Turoperadores (Ectaa) ha acogido con satisfacción la adopción definitiva de la reforma sobre paquetes turísticos al introducir aclaraciones y mejoras "útiles" y mantener un "alto nivel de protección" para los viajeros, aunque ha criticado que no cumple "plenamente" el objetivo original de crear un marco más adecuado para responder ante crisis graves.

El primer ministro de Australia alerta de que los próximos meses "no serán fáciles" por la guerra en Irán

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, ha alertado este miércoles de que los próximos meses "no serán fáciles" para la población a causa de los efectos de la ofensiva desatada por Estados Unidos e Israel contra Irán y las consecuencias que esta está teniendo en la región.

Barbón anuncia el aplazamiento y fraccionamiento de tributos autonómicos ante el impacto económico internacional

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha anunciado este miércoles en el Pleno de la Junta General medidas fiscales para hacer frente a posibles impactos económicos derivados de la situación geopolítica actual marcada por los conflictos en Oriente Medio.

Macron defiende la "previsibilidad" de Europa frente a potencias que toman decisiones "sin avisar"

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha defendido en su visita oficial en Japón la "previsibilidad" de Europa en contraste con las acciones de potencias que toman decisiones "sin avisar", en referencia a Estados Unidos, que actuó de forma unilateral en Irán.

La tasa de paro de la eurozona repuntó al 6,2% antes de la guerra en Irán

La tasa de paro de la eurozona registró el pasado mes de febrero, antes del estallido del conflicto en Oriente Próximo, un ligero repunte, al subir al 6,2% desde el mínimo histórico del 6,1% correspondiente al mes de enero, mientras que, en el conjunto de la Unión Europea se mantuvo estable en febrero en el 5,9% por tercer mes consecutivo.

El consumo de combustibles de automoción baja un 0,8% en febrero

El consumo de combustibles de automoción en España alcanzó los 2,187 millones de toneladas el pasado mes de febrero, con lo que registró un descenso del 0,8% frente al mismo mes del ejercicio anterior, aunque la bajada fue del 0,7% con respecto al pasado mes de enero, según datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores).

El Gobierno pide al PP que "se ubique" con la guerra en Irán y califica de "normales" las relaciones entre España y EEUU

La ministra de Inclusión, Seguridad y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha pedido al PP que "se ubique" y deje la "política del chascarrillo" ante la situación internacional, como el conflicto en Irán, al tiempo que ha insistido en que las relaciones de España con Estados Unidos son "normales y fluidas".

Las empresas de autobús piden aumentar el descuento de los carburantes a 25 céntimos por litro

El departamento de Viajeros del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), que reúne a las principales patronales del sector de autobuses, ha pedido al Gobierno que eleve el descuento actual de 20 céntimos por litro en los carburantes hasta los 25 céntimos.

Israel anuncia la muerte de un comandante de la Fuerza Quds iraní que diseñó túneles para Hezbolá y Al Assad

El Ejército de Israel ha anunciado este miércoles la muerte de un comandante del Cuerpo Libanés de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní como consecuencia de un bombardeo perpetrado en la ciudad de Mahallat, en el norte de Irán, y ha indicado que el objetivo era un "ingeniero" que había "ideado túneles para Hezbolá y el régimen sirio de Bashar al Assad".

El PMI manufacturero de España se contrajo en marzo por la guerra de Irán

La actividad de las empresas del sector manufacturero de España registró una contracción en marzo ante el impacto del conflicto en Oriente Próximo, según refleja el índice sectorial PMI, que bajó a 48,7 puntos desde los 50 de febrero, su peor lectura desde abril del año pasado.

Los rebeldes hutíes reivindican un tercer ataque sobre Israel en plena ofensiva contra Irán

Los rebeldes hutíes de Yemen han reivindicado este miércoles la autoría del que es ya su tercer ataque con misil sobre Israel desde que comenzó la ofensiva contra Irán a finales de febrero, que ha dejado de momento más de 2.000 muertos en territorio iraní.

Canadá condena la "invasión ilegal" de Israel en Líbano: "Es una violación de su soberanía"

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, ha condenado este miércoles la "invasión ilegal" de Israel en Líbano, donde las tropas iniciaron esta semana su primera incursión desde sus posiciones en Siria, y ha afirmado que se trata de una "violación de su soberanía".

El Ibex abre con un alza del 2,8% y supera los 17.500 puntos, con el petróleo por debajo de 100 dólares

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha comenzado la sesión de este miércoles con un alza del 2,81%, en una apertura marcada por la bajada de los precios del petróleo a menos de 100 dólares el barril, a la espera de la evolución de los acontecimientos en Oriente Próximo.

Israel e Irán vuelven a intercambiar ataques en una nueva jornada de enfrentamientos

Las fuerzas de Israel e Irán han vuelto a intercambiar una serie de ataques aéreos este miércoles por la mañana, con bombardeos "a gran escala" por parte del Ejército israelí contra Teherán, la capital iraní, a medida que avanza la ofensiva lanzada a finales de febrero y que ya ha entrado en su segundo mes.

Muere un bangladeshí en EAU tras la caída de metralla de un dron interceptado

Un ciudadano bangladesí ha muerto este miércoles en una zona rural de Fuyaira, en Emiratos Árabes Unidos (EAU), con motivo de la caída de restos de un dron interceptado, en el marco de las operaciones de defensa aérea ante las represalias iraníes contra intereses estadounidenses en Oriente Próximo.

Al menos siete muertos y 24 heridos en una nueva oleada de ataques contra Beirut

Una nueva oleada de ataques lanzados en la madrugada de este miércoles contra distintos puntos de Beirut, capital de Líbano, se ha saldado con al menos siete personas muertas y 24 heridas, en el marco de la ofensiva de Israel en el país como respuesta al disparo de proyectiles por parte del partido-milicia chií libanés Hezbolá en venganza por el asesinato del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, el pasado 28 de febrero.

Irán confirma contactos con Witkoff pero subraya que su nivel de confianza en EEUU "es nulo"

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha confirmado contactos con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, aunque ha aclarado que tales mensajes no constituyen una "negociación" con un país en el que, ha espetado, Teherán no tiene "ninguna confianza".

EEUU tendrá que "reevaluar el valor de la OTAN" ante las restricciones al uso de bases europeas contra Irán

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha afirmado este martes que la Casa Blanca tendrá que "reevaluar el valor de la OTAN" después de que varios países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte hayan limitado el uso que permiten hacer de sus bases a Estados Unidos para sus operaciones militares contra Irán, con España llegando a prohibir el uso de las bases estadounidenses de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla) y del espacio aéreo español en estas acciones militares.

Israel reivindica nuevos ataques contra altos mandos y comandos de Hezbolá en Líbano

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han reivindicado este martes diversos ataques contra altos mandos del partido-milicia chií libanés Hezbolá en la zona de Beirut, así como otro en el que han "eliminado" a los integrantes de una célula del mismo, después de que este, según han asegurado, lanzara un dron contra sus uniformados, resultando heridos tres de ellos en el sur del país.

Un ataque con drones atribuido a "Irán y aliados" causa "un gran incendio" en el aeropuerto de Kuwait

Las autoridades de Kuwait han denunciado este miércoles un ataque con drones contra varios tanques de combustible en el Aeropuerto Internacional de Kuwait a los que han causado "daños significativos", provocando a su vez "un gran incendio" del que han culpado a "Irán y grupos armados aliados".

Argentina declara terrorista a la Guardia Revolucionaria

Argentina ha declarado este martes a la Guardia Revolucionaria iraní como "organización terrorista", una medida que Israel había pedido en anteriores ocasiones y que el Gobierno que preside Javier Milei ha tomado finalmente justificando su decisión en el rol del partido-milicia chií libanés Hezbolá en los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires (1992) y contra la AMIA --Asociación Mutual Israelita Argentina-- (1994), que dejaron entre ambos más de un centenar de muertos y de medio millar de heridos.

Atacado un buque cisterna por un proyectil de origen desconocido frente a las costas de Qatar

Las autoridades marítimas de Reino Unido han alertado este miércoles de que un buque cisterna ha sido alcanzado por un proyectil de origen, hasta el momento, desconocido, a unas 17 millas náuticas (unos 31,5 kilómetros) al norte de Doha, capital de Qatar, en pleno Golfo Pérsico.

Trump prevé el fin de su ofensiva en Irán en dos o tres semanas y da por hecho que "no tendrá armas nucleares"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este martes que la guerra de Irán, iniciada por la ofensiva sorpresa lanzada por su Administración junto a Israel, terminará en "dos o tres semanas", tras dar por "alcanzado" su objetivo de que Teherán "no tendrá armas nucleares" y en medio de las negociaciones de lo que ha destacado como un "nuevo régimen" que no pretendía, si bien lo ha descrito como "mucho mejor" y "mucho más razonable".

Kallas y nueve países europeos abogan por una negociación "directa" entre Líbano e Israel en pro de la coexistencia

La Alta Representante de Política Exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha emitido este martes junto a los ministros de Exteriores de nueve países de Europa, entre los cuales no consta el español, un comunicado conjunto en el que abogan por una "negociación política directa" entre Líbano e Israel en pro de acabar con la escalada de hostilidades en la zona y de lograr una "coexistencia regional pacífica".

Israel niega su responsabilidad en la explosión que acabó con la vida de dos 'cascos azules' en el sur de Líbano

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han asegurado este martes que el "incidente" en el cual este lunes perdieron la vida dos 'cascos azules' indonesios de la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) tras la explosión de su vehículo cerca de Bani Hayan, en el sur del país, "no fue causado por actividades" de sus militares.

EEUU defiende la guerra en Irán para evitar un "escudo convencional" de drones y misiles para su programa nuclear

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha defendido este martes la ofensiva sorpresa lanzada por la Administración de Donald Trump junto a Israel contra Irán, donde la cifra oficial de muertos supera los dos millares, bajo el argumento de que el Estado iraní estaba "al borde" de poseer un "escudo convencional" compuesto de "tantos misiles y drones" que ningún otro país podría frenar el hipotético desarrollo de armas de su programa nuclear, si bien Teherán lo define como de interés puramente energético.

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