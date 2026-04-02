Rusia afirma que el estrecho de Ormuz está "abierto" para sus buques

Archivo - El asesor del Kremlin, Yuri Ushakov - Europa Press/Contacto/Sergei Bulkin - Archivo

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha confirmado este jueves que el estrecho de Ormuz, bloqueado por las autoridades de Irán en represalia a la ofensiva lanzada hace ya más de un mes por Estados Unidos e Israel contra su territorio, está abierto para los buques rusos.

"El estrecho de Ormuz está abierto para nosotros", ha declarado el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, a la cadena Rossiya 24, en una jornada en la que representantes de 40 países convocados por Reino Unido han abordado precisamente la situación en el estrecho, donde cerca de 2.000 embarcaciones permanecen varadas de acuerdo a la Organización Marítima Internacional, incluida la adopción de medidas para ejercer presión a Irán.

Las palabras del asesor de Moscú llegan también poco después de que los ministros de Exteriores ruso e iraní, Sergéi Lavrov y Abbas Abbas Araqchi respectivamente, hayan discutido la seguridad de la navegación en Ormuz durante una conversación telefónica.

El titular de la cartera diplomática iraní ha indicado a su homólogo en este sentido que "actualmente, el paso de buques de países que no participan en la agresión militar contra Irán se realiza a través del estrecho de Ormuz en coordinación con las Fuerzas Armadas de la República Islámica".

Asimismo, ha asegurado que cualquier acción de Estados Unidos e Israel así como de sus "aliados" para reabrir el estrecho de Ormuz, "incluso" a través del Consejo de Seguridad de la ONU, "solo complicará la situación".

Por su parte, el Ministerio de Exteriores ruso ha confirmado la llamada en un comunicado en el que apunta que ambos Lavrov y Araqchi "intercambiaron puntos de vista sobre el progreso de las discusiones en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre cómo garantizar la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz y superar otras consecuencias de la agresión no provocada de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán".