Archivo - Circulación moderada en la autovía del Sur, la A-4, a la altura de Valdemoro, a 9 de abril de 2023, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

SEVILLA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Andalucía cierra este fin de semana sin fallecidos por accidentes de tráfico en sus carreteras interurbanas entre las 15,00 horas del pasado viernes, 20 de noviembre, y las 20,00 horas de este domingo, 22 de noviembre, según ha recogido la Dirección General de Tráfico en su balance provisional, consultado por Europa Press.

Así, el balance difundido este domingo por la tarde por el Centro de Gestión de Tráfico del suroeste andaluz, con sede en Sevilla, recoge que no se ha tenido conocimiento de ningún accidente mortal en carreteras de la comunidad andaluza en dicho periodo de tiempo.

En cambio, durante el fin de semana pasado, el balance de tráfico arrojaba un total de dos accidentes mortales que se saldaron con con fallecidos. El primer mortal siniestro tuvo lugar el pasado viernes, 13 de noviembre, sobre las 17,30 horas en el kilómetro 55 de la A-44, a su paso por Pegalajar (Jaén), tras registrarse una salida de vía con despeñamiento.

Según han detallado el Ayuntamiento de Jaén y el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en una nota, la sala coordinadora recibió un aviso en torno a las 17,30 horas en el que se alertaba de que un vehículo pesado había caído desde un puente y había quedado volcado.

Una vez en el lugar, los bomberos han comprobado que el camión no transportaba carga y han procedido al rescate de la persona que se encontraba atrapada en el interior de la cabina, cuyo fallecimiento de un hombre de 50 años solo se ha podido confirmar.

El segundo deceso se produjo en un camino vecinal del municipio cordobés de Pozoblanco, en el kilómetro 4,9, a las 10,35 horas, por una colisión entre una bicicleta y un turismo.