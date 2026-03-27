Por Andalucía se compromete a la estabilización laboral de los investigadores biomédicos y reivindica su PNL

Por Andalucía se ha comprometido con la estabilización laboral de los investigadores biomédicos durante un acto celebrado en Granada con el candidato a las elecciones autonómicas, Antonio Maillo, que ha defendido el registro de una PNL con este fin. - POR ANDALUCÍA / IU

GRANADA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Por Andalucía se ha comprometido con la estabilización laboral de los investigadores biomédicos durante un acto celebrado este viernes en la ciudad de Granada, donde la confluencia de izquierdas también ha defendido el registro de una Proposición No de Ley (PNL), el pasado mes de febrero, en el Parlamento autonómico con el objetivo de "rescatar y blindar el sistema de investigación biomédica" de la comunidad autónoma.

Esta iniciativa, encabezada por Antonio Maíllo, candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, y Mari Carmen Pérez, diputada provincial de IU y coportavoz de la coalición, marca, según Por Andalucía, una hoja de ruta clara: "Exigir la aplicación del artículo 85 para garantizar la estabilización laboral de los investigadores y su integración formal en el sector público".

Además, insisten en que la propuesta de la PNL es el fruto directo de un encuentro de trabajo clave mantenido en esta misma jornada en la capital granadina con representantes de los trabajadores de la Fundación de Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental (Fibao).

Durante la reunión de este viernes, Por Andalucía dice haber constatado la necesidad apremiante de revertir una "negligencia histórica del actual Gobierno andaluz, que ha propiciado la fragmentación y una precarización alarmante del tejido científico en la región".

Así, han señalado que el sistema andaluz de investigación, que se articula en torno a fundaciones fundamentales como Fibao, Fisevi o Fimabis, "atraviesa actualmente una profunda crisis de modelo estructural". La salida de diversas entidades de este tipo del perímetro del sector público en el año 2023 ha agudizado una desprotección que la formación de izquierdas considera insostenible.

Frente a ello, la PNL plantea como solución "innegociable" la aplicación del artículo 85 como mecanismo jurídico para la consolidación de las plantillas.

Antonio Maíllo ha señalado: "Es absolutamente inaceptable que quienes desarrollan los tratamientos del futuro y están en la vanguardia de la lucha contra la enfermedad sobrevivan encadenando contratos precarios. No estamos pidiendo un imposible, exigimos la aplicación inmediata del artículo 85 para estabilizar a nuestros investigadores e investigadoras".

"No podemos permitir que el talento andaluz se vea abocado al exilio o a la precariedad por la desidia y el modelo externalizador del Gobierno de Moreno Bonilla. Para nosotros, la investigación pública es un pilar intocable, no un negocio subsidiario", ha agregado el candidato líder de izquierdas.

Por su parte, Mari Carmen Pérez ha subrayado el carácter urgente e improrrogable de la iniciativa parlamentaria: "No podemos permitir que quienes buscan la cura para enfermedades o mejoran nuestros tratamientos vivan en una situación de interinidad constante y con salarios que no corresponden a su responsabilidad técnica".

Asimismo, Pérez ha hecho hincapié en que en Granada, la investigación es un referente, "pero los investigadores no pueden seguir siendo el último eslabón del sistema sanitario. Con esta PNL, Por Andalucía e IU ponemos pie en pared: o hay investigación pública digna, o no habrá futuro para nuestra sanidad".

Además de la estabilización laboral, la propuesta legislativa registrada por Por Andalucía incluye medidas indispensables para equiparar los derechos de todo el personal. Entre ellas destaca la exigencia de que investigadores, personal técnico y gestores perciban salarios plenamente equivalentes a los de la plantilla del SAS, además de la instauración de un sistema de carrera profesional con efectos retroactivos desde finales de 2024.

Además, la PNL busca poner fin a la incertidumbre sustituyendo el modelo vigente por una financiación nominativa garantizada desde los presupuestos de la Consejería de Salud, tomando como referencia modelos de éxito y consolidación como los del País Vasco o Cataluña.

Esto debe ir acompañado, señalan, de la creación de categorías estatutarias propias para la investigación biomédica dentro del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

Desde la organización de izquierdas concluyen destacando que esta reforma integral es la única vía para evitar la constante fuga de talento hacia el sector privado o el extranjero. "Andalucía necesita un modelo único y cohesionado. La investigación no es un gasto, es la mejor inversión para el paciente granadino y andaluz", sentencian.