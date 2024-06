Andalucía contabiliza en una década cerca de 2,7 millones de donantes de sangre, con más de un 8,3% de ellos nuevos

SEVILLA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha contabilizado en la última década cerca de 2,7 millones de donantes de sangre (2.688.655 concretamente) de los cuales 320.485 eran nuevos donantes, lo que equivale a un 11,91% del total. Además de los donantes de sangre, en diez años se han registrado 162.130 donaciones de plasma y 2.186 de plaquetas. Este viernes se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre, y para seguir impulsando la donación, la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Salud y Consumo, ha puesto en marcha una campaña de concienciación --'Tú tienes la pieza que falta. Dona sangre. Por ti, por mí, por todos'-- tras el "ligero descenso" en las donaciones de sangre en 2022 y 2023 tras el record de 2021 con el fin de la pandemia.

Estos son los datos ofrecidos a Europa Press por la Consejería, que recuerda que Andalucía cuenta con la Red de Medicina Transfusional, Tejidos y Células. Ésta dispone de ocho centros de Transfusión, Tejidos y Células, uno por provincia, con objetivos asistenciales comunes, que se hacen cargo de la obtención, procesamiento y suministro de las unidades de sangre y otros componentes sanguíneos para la cobertura de las necesidades de transfusión de todos los hospitales públicos y privados de la comunidad autónoma, asegurando un servicio permanente, tal como propone la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha felicitado este viernes a los andaluces que son donantes de sangre todo el año. "Sin sangre no funciona nada", ha recordado García, en alusión a la actividad en los quirófanos y los trasplantes, por poner sólo dos ejemplo. "En Andalucía necesitamos que 5.500 andaluces donen sangre semanalmente. Con una donación se pueden salvar tres vidas", ha recalcado la titular andaluza de Salud, que ha animado a la población, especialmente los jóvenes, a que donen y a que esas donaciones "no sean esporádicas".

Este llamamiento se lo tomó al pie de la letra José María Repiso Otero --de 61 años--, vecino de Puerto Real (Cádiz), que acumula 434 donaciones desde que en 1983 y, de casualidad, comenzara a hacerlo. "La empresa en la que trabajaba entonces organizó una extracción y desde ese momento no he fallado", asegura este Policía Local que atesora el record de donaciones de sangre en Andalucía y la medalla de plata de los donantes más activos de Europa.

"Al final, es un acto egoísta, porque cuando donas, sales contento, sonriendo", asegura en declaraciones a Europa Press. Su ejemplo ha servido para que sus dos hijos y su mujer se hagan también donantes. "La sociedad me ha dado mucho y hay que devolverlo", defiende José María, para el que "no sé si mañana estaré o me entrará en una enfermedad, así que mientras esté bien de salud, dono".

Aunque Andalucía es autosuficiente en componentes lábiles, no lo es en hemoderivados plasmáticos con tratamientos tan esenciales como la albúmina y la gammaglobulina, medicamentos que se obtienen a partir del plasma. Esto hace que la comunidad autónoma, como ocurre también a nivel nacional, tenga una "fuerte dependencia" de otros países, que, en determinados momentos, como ocurrió durante la pandemia, puede ocasionar un desabastecimiento.

Se estima que sólo el 2% de la población en los países desarrollados dona sangre de manera voluntaria. Cualquier persona a lo largo de la vida, por distintas circunstancias, puede necesitar una transfusión de sangre y debe ser consciente de que la sangre está disponible en ese momento gracias a la acción voluntaria y mantenida de las personas que donan sangre.