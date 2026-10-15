Andalucía convoca 431 plazas de Administración General, Gestión financiera, Enfermería, Turismo y Educación Social

Archivo - Oposiciones de la Junta de Andalucía para la Administración. Imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública va a convocar 431 plazas de Administración General, Gestión Financiera, Enfermería, Ingeniería Técnica en Topografía, Trabajo Social, Turismo y Educación Social. El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles contados a partir de este viernes. La presentación se realizará exclusivamente de forma electrónica, en la dirección https://lajunta.es/oepsolicitudes.

Así se recoge en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de este jueves consultado por Europa Press. El desglose de las plazas es el siguiente: 337 plazas del cuerpo A1, con 251 para Administración General y 86 para Gestión Financiera. Las 94 plazas restantes, del cuerpo A2, se desglosan así: cinco en Enfermería; cinco en Ingeniería Técnica en Topografía; 56 en Trabajo Social; ocho en Turismo y 20 en Educación Social.

A esta convocatoria se le suman 85 plazas adicionales que irán para la bolsa de empleo. Esas 85 plazas se reparten entre 67 para el cuerpo A1 y el resto (18), para el A2. En estas oposiciones no se requerirá aún el nivel B1 en idiomas, un asunto que está pendiente de ser abordado con los sindicatos para determinar el calendario de implantación en los próximos concursos.