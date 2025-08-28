Por Andalucía cree que la Junta "no está a la altura" del "trabajo encomiable" de la plantilla del Infoca ante incendios

Archivo - La portavoz del Grupo Por Andalucía, Inma Nieto, interviene durante la sesión de control en el pleno del Parlamento andaluz. A 24 de julio de 2025, en Sevilla (Foto de archivo). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto (IU), ha opinado este jueves que la labor del Gobierno de Juanma Moreno (PP-A) en relación al dispositivo andaluz de lucha contra los incendios forestales, el Infoca, "no está a la altura" del "trabajo encomiable" de sus profesionales, a quienes puntúa con "un diez" de nota.

Son ideas que la también miembro de la dirección de IU Andalucía ha compartido en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, al hilo de los incendios forestales que se han registrado este verano en la comunidad autónoma y en el conjunto de España en general, y sobre los que, según ha confirmado, se hablará en el Parlamento andaluz en el nuevo curso político a punto de comenzar.

En ese sentido, Inma Nieto ha recordado que la mayoría de grupos de oposición solicitó la semana pasada la convocatoria de un Pleno extraordinario con comparecencias de consejeros de la Junta a propósito de los incendios forestales, si bien el PP-A se opuso a ello y lo "bloqueó" merced a su mayoría absoluta.

Inma Nieto ha opinado que, aunque agosto sea un mes "inhábil, no debiera haberse pasado en blanco sin que en el Parlamento" andaluz "se diera cumplida información de cómo estaba la situación de incendios y qué estaba haciendo la Junta para enfrentarlo", y ha advertido de que los grupos que habían solicitado dicho Pleno extraordinario --Por Andalucía entre ellos--, pedirán que "esto se aborde con calma en el mes de septiembre y el tiempo que haga falta, porque nos jugamos mucho cuando se toman decisiones equivocadas y luego tienen consecuencias tan devastadoras como las de este verano", ha avisado.

Preguntada por la labor del Infoca, Inma Nieto ha señalado que daría "un 10" de nota a la "profesionalidad" de sus trabajadores, quienes, "como siempre, se echan a la espalda que el servicio salga adelante".

Sin embargo, ha apostillado que "si tenemos que analizar cuánto dinero se ha invertido, cuántos refuerzos de personal hemos tenido", y "el uso del dinero que se debiera destinar a la prevención" desde el Gobierno de Moreno, "ya no estaríamos en el 10 que sí que reciben los trabajadores".

En esa línea, ha comentado que "no podemos estar en verano cruzando los dedos para que los incendios nos respeten, porque no tenemos todos los pertrechos necesarios para nuestros trabajadores, ni toda la maquinaria operativa disponible, ni todos los recursos cubiertos", según ha sostenido antes de advertir en esa línea que "la verdad es que, lamentablemente, hasta la fecha, lo que hemos tenido ha sido suerte" en relación con los fuegos de este verano en Andalucía.

ADVERTENCIA SOBRE EL URBANISMO Y LA CONSTRUCCIÓN

No obstante, ha subrayado que la comunidad autónoma ha registrado "cientos de incendios, algunos de ellos de mucha gravedad y con desalojos de miles de personas", y ha aludido en concreto al que a principios de este mes de agosto se originó en Tarifa (Cádiz) y que provocó desalojos de personas en la urbanización Atlanterra.

Inma Nieto ha remarcado que dicho incendio "provocó el desalojo de 2.000 personas y se vivieron momentos de muchísima preocupación", así como ha sostenido que ese fuego "puso en evidencia que no se puede seguir construyendo sin ningún tipo de planificación en zonas que no tienen una vía ni unos servicios adecuados para atender a tantas miles de personas que se concentran durante unos meses en algunos puntos de nuestra tierra".

En esa línea, la portavoz de Por Andalucía ha subrayado que con este incendio se vio que la zona donde se produjeron los desalojos es "una ratonera" en la que, no obstante, la Junta gobernada por Juanma Moreno "quiere seguir construyendo más apartamentos y más hoteles", según ha apostillado Inma Nieto antes de señalar que espera que, "a la luz de lo que ha sucedido" con ese incendio, el presidente andaluz "reflexione" sobre lo ocurrido y, "sobre todo", sobre "lo que podía haber sucedido con ese incendio", ha finalizado.