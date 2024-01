Por Andalucía critica "la falta de instrucciones" a centros educativos ante el aumento de infecciones respiratorias

SEVILLA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Acción Institucional de Podemos Andalucía y portavoz del Grupo Por Andalucía en el Parlamento en materia de educación , Alejandra Durán, ha lamentado este martes que "ante el aumento de infecciones respiratorias y la vuelta a las aulas, los equipos directivos no hayan recibido recomendaciones ni instrucciones ni recomendaciones por parte de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional".

Según ha explicado Durán, "a pesar de que no se han dado instrucciones concretas en los centros escolares, desde los equipos directivos sí se está aconsejando retomar algunas medidas de prevención, como una buena ventilación en las aulas, o incluso recomendar a las familias y al profesorado y personal no docente que no acudan a clase si presentan síntomas".

Ante la previsión de incremento de contagios tras las vacaciones de navidad Durán cree que aumentarán la ausencia de alumnado, docentes y personal no docente.

Por ello, ha solicitado una comparecencia a la consejera de Desarrollo Educativo, Patricia del Pozo, en el Parlamento para que dé cuenta de qué" medidas se van a llevar a cabo por parte de la Junta para que la vuelta a las aulas sea segura y para que no haya ninguna carencia de personal docente y no docente en la ya existente en nuestros centros públicos".