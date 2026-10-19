Por Andalucía denuncia que "dejar sin subvenciones a ONG" augura las "barbaridades" del pacto de PP-A y Vox

Archivo - La parlamentaria de Por Andalucía Rosa Rodríguez. - POR ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada autonómica de Por Andalucía Rosa Rodríguez ha manifestado este lunes que "dejar sin subvenciones a las ONG que atienden a personas sin hogar es solo el principio de las barbaridades" del pacto de PP-A y la "extrema derecha" de Vox en el Gobierno autonómico.

En un audio, ha manifestado que a través de un medio de comunicación se ha tenido conocimiento de que "la Junta de Andalucía va a dejar sin subvenciones a tres ONGs que trabajan directamente con personas vulnerables, con personas sin hogar, lo que es solo el principio de todas las barbaridades que vamos a ver como consecuencia del pacto con la extrema derecha".

"Este acuerdo inhumano lo que pretende es atacar a las personas más vulnerables bajo la premisa de la prioridad nacional y, lamentablemente, nos quedan muchas cosas más que ver porque ese acuerdo lo que pretende es deshumanizar a las personas y centrar los problemas de la mayoría social en las personas más vulnerables", ha indicado.

Se trata, según ha insistido Rodríguez, de "responsabilizar de los problemas de la mayoría social a las personas más vulnerables, en lugar de hacerlo a los verdaderos culpables que son los fondos buitres y los grandes especuladores".