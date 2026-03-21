Por Andalucía eleva al Pleno del Parlamento una batería de 25 propuestas dirigidas a la Junta sobre contratación pública

Archivo - La portavoz del grupo Por Andalucía, Inma Nieto, interviene durante el debate de política general en el Pleno del Parlamento andaluz el 12 de junio de 2025. (Foto de archivo). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario Por Andalucía defenderá el próximo jueves, 26 de marzo, en el Pleno del Parlamento una moción relativa a política general en materia de contratación pública que es consecuencia de una interpelación que sobre este asunto dirigió al Gobierno andaluz en la anterior sesión plenaria, y que incluye 25 propuestas.

Las propuestas de la moción, consultada por Europa Press, se agrupan en torno a dos bloques, uno de "medidas para favorecer el trabajo decente", y otro de "medidas para favorecer la contratación sostenible, social, ecológica y ética".

En el bloque de "medidas para favorecer el trabajo decente", la primera propuesta es la de que el Parlamento inste al Consejo de Gobierno andaluz a "establecer como principio esencial de la contratación pública andaluza el que la actividad propia de la Junta de Andalucía ha de desempeñarse con medios propios de la administración autonómica".

De esta manera, Por Andalucía aboga por que la Junta recurra "a la contratación de servicios con terceros en los supuestos de que se trate de una actividad impropia de la administración autonómica", o cuando, "tratándose de actividad propia, concurran motivadas razones coyunturales que haga imposible su satisfacción con los medios propios disponibles, ya sea por un aumento circunstancial de las necesidades a satisfacer, ya sea por la no dotación suficiente de los medios propios".

De igual modo, la moción plantea reclamar a la Junta que cree "una unidad administrativa", que debería "estar operativa en seis meses", que "centralice toda la información relativa a condenas o resoluciones administrativas firmes que justifican" la "prohibición" por parte de algunas empresas de "celebrar contratos públicos".

Por Andalucía también quiere con esta moción instar desde el Parlamento al Gobierno de la Junta a que, en los pliegos correspondientes, se obligue a que "las empresa licitadoras determinen en su oferta (...) la intención de celebrar subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales de la empresa subcontratista".

Otra propuesta de la moción es que "los pliegos de cláusulas que sustenten la licitación" determinen "la obligación de la contratista de cumplir durante todo el periodo de ejecución de contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación, así como la normativa laboral", y que, en materia salarial, se establezca "la obligación empresarial a respetar, sin contraprestación adicional por parte de la administración contratante, el salario mínimo interprofesional si fuera de aplicación, o las tablas salariales del Convenio Colectivo de aplicación fijadas para cada anualidad".

Además, la moción de Por Andalucía insta desde el Parlamento al Consejo de Gobierno a elaborar, "en el plazo de nueve meses", una "norma en la que se establezca que en aquellos servicios que la administración autonómica contrate en el que un elemento significativo sea la puesta a disposición de personal en condiciones de exclusividad, ya sea parcial o total, y permanezca en el tiempo más allá de una licitación, la nueva empresa adjudicataria vendrá obligada a la subrogación del personal aunque no exista previsión expresa en el convenio colectivo de aplicación".

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Otras reclamaciones que Por Andalucía dirige a la Junta a través de esta iniciativa parlamentaria son que los pliegos de cláusulas que sustenten sus licitaciones de contratos incorporen "medidas efectivas para promover el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales", así como "un procedimiento específico de comunicación de denuncias de posibles incumplimientos en la ejecución de contratos públicos", y "mecanismos de control sobre la ejecución de los contratos públicos mediante la obligación de comunicación a la Administración de los procedimientos judiciales que en materia laboral afecten a la ejecución del contrato".

De igual modo, Por Andalucía propone que "la persona responsable del contrato designada por la administración autonómica deberá certificar el cumplimiento" del mismo "con periodicidad temporal".

"MEDIDAS PARA FAVORECER LA CONTRATACIÓN SOSTENIBLE"

Por otro lado, en el bloque de medidas "para favorecer la contratación sostenible", la moción plantea, "en relación con los criterios de adjudicación", que, en los contratos, el "factor precio" se descomponga en dos elementos; en concreto, "la cantidad que directamente desembolsa la administración" y "la cuantificación de los retornos que los impactos directos, indirectos e inducidos genera".

También propone que "en todos los contratos" se valore, "entre el 10 al 25% sobre el total del baremo, a los licitadores que se comprometan a aumentar su plantilla como consecuencia de la adjudicación del contrato", y "a las empresas o personas licitadoras que se comprometan ejecutar o prestar el contrato bajo criterios de calidad laboral".

Asimismo, el grupo Por Andalucía quiere que, en los contratos de suministros, se valore, "con una horquilla entre el 10 al 25%, la reducción o compensación de la huella de carbono".

Otras reclamaciones que la moción dirige al Gobierno andaluz son las de que ponga "en marcha un procedimiento transparente y responsable en los contratos menores", y que refuerce "los mecanismos de transparencia, control y evaluación en los contratos de patrocinio suscritos por la Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias y su sector público instrumental".

En esa línea, Por Andalucía también propone que el Parlamento inste al Consejo de Gobierno a "crear un Registro Público de Contratos de Patrocinio suscritos por la Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias y su sector público instrumental, en el que se recoja de forma sistemática y accesible la información relativa a estos acuerdos, incluyendo al menos la entidad patrocinada, el objeto del patrocinio, el importe económico comprometido, la duración del acuerdo, los objetivos perseguidos y los criterios utilizados para su adjudicación".

Por otro lado, Por Andalucía también quiere con esta iniciativa instar al Gobierno de la Junta a "reforzar los mecanismos de prevención de conflictos de interés y de puertas giratorias en el ámbito de la contratación pública de la Administración autonómica, sus agencias y su sector público instrumental, garantizando el estricto cumplimiento del régimen de incompatibilidades aplicable a los altos cargos y responsables públicos que hayan participado en la preparación, adjudicación o supervisión de contratos públicos".

Finalmente, la moción propone instar a la Junta a que, "en los contratos de servicios de hostelería, cáterin y restauración, así como en los contratos de suministros de carácter alimentario, en especial en centros educativos y de salud", se promuevan "criterios de adjudicación que incidan en el origen ecológico y de proximidad de los productos y procesos productivos".