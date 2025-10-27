Andalucía espera lluvias esta semana en toda la región y de carácter "persistente y consistente" en la parte occidental

Archivo - Imagen de archivo de una persona protegiéndose de la lluvia con un paraguas en Sevilla - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Andalucía espera precipitaciones generalizadas en toda la región durante este martes y este miércoles a causa de la llegada de una borrasca situada en el Cabo de San Vicente, que entrará en la comunidad autónoma a través del norte de Cádiz.

En declaraciones a Europa Press, el delegado territorial de la Agencia Estatal de Metereología (Aemet) en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha señalado que las lluvias serán "más persistentes y consistentes" en la parte occidental.

En concreto, el delegado territorial ha indicado que para este miércoles, 29 de octubre, se esperan "vientos moderados y ocasionalmente fuertes" en la costa onubense y gaditana.

Asimismo, Del Pino ha concretado que las lluvias se mantendrán entre el jueves y el domingo de manera generalizada en la región, aunque serán de "menor intensidad" y cabe la posibilidad de que se presenten "algunos claros".

Por otra parte, las temperaturas se mantendrán estables durante toda la semana, pero el miércoles se espera "una bajada de cuatro grados", aunque el delegado ha advertido de que la sensación térmica "puede ser mayor a esos cuatro grados a causa del viento y la humedad".

Al hilo, ha detallado que las temperaturas diurnas se situarán en torno a los 25 grados durante el sábado y el domingo, pero ha matizado que las nocturnas bajarán respecto al fin de semana anterior, cuando presentaron 28 grados de máxima.