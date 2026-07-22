Andalucía fue la comunidad que menos tardó en pagar a proveedores en mayo, con 14,94 días de media

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SEVILLA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Andalucía fue la comunidad que menos tardó en pagar a proveedores en el mes de mayo, con 14,94 días de media, seguida por Galicia con 14,97 dias y Aragón, con 16,9 días de media.

Así se desprende de los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Hacienda que recogen el Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP). Así, el Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP) correspondiente al mes de mayo de 2026 se ha mantenido en las Comunidades Autónomas por debajo de los 30 días establecidos como límite legal.

En concreto, las Comunidades Autónomas han alcanzado en el quinto mes del año un plazo de 24,17 días. Por su parte, el plazo de pago de la Administración Central se ha cifrado en el quinto mes del año en 20,85 días, mientras que las Entidades Locales en el modelo de cesión tienen un plazo de pago a proveedores de 31,20 días en el mes de mayo, lo que supone 0,67 días menos que en el mismo mes del año anterior.

Por su parte, el PMP registrado en los Fondos de la Seguridad Social se ha cifrado en 10,49 días en mayo. Datos de la Administración Central El PMP de la Administración Central se ha situado en 20,85 días en mayo de 2026, lo que supone una disminución de 0,79 días en relación con abril de 2026.

Además, la ratio de operaciones pagadas se ha situado en 20,46 días, mientras que la ratio de operaciones pendientes de pago ha alcanzado los 21,73 días.

En las Comunidades Autónomas, el Periodo Medio de Pago a Proveedores se sitúa en mayo de 2026 en 24,17 días, lo que supone un aumento de 1,58 días respecto al mes anterior. De esta forma, el PMP en este subsector se mantiene, como en meses anteriores, por debajo de los 30 días establecidos en la normativa.

En relación con la composición del PMP, la ratio de operaciones pagadas se sitúa en 20,97 días y la de operaciones pendientes de pago en 28,93 días. Ello supone un incremento de 1,50 días en la ratio de operaciones pagadas y un aumento de 1,62 días en la ratio de operaciones pendientes de pago, respecto al mes anterior.

En cuanto a la deuda comercial, ésta se cifra en 4.634,5 millones de euros, equivalente al 0,26% del PIB nacional. Ello supone un incremento de 212 millones de euros con respecto al mes anterior, un 4,8% más. Sobre los pagos de naturaleza comercial efectuados en mayo de 2026, éstos han ascendido a 6.897,7 millones de euros, lo que supone un aumento del 6,05% con respecto a mayo de 2025. De ellos, 4.112,1 millones de euros corresponden a pagos de naturaleza sanitaria, lo que supone un incremento del 4,14% en relación con el mismo periodo del año anterior.

Por su parte, las entidades de cesión presentan en mayo un Periodo Medio de Pago a Proveedores de 31,20 días. Si se compara con el mismo mes del año anterior, el plazo de pago en las Corporaciones Locales mejora en 0,67 días.

El plazo del componente de facturas pendientes de pago a 31 de mayo de 2026 se sitúa en 47,92 días, disminuyendo 2,01 días respecto al que presentaba el mismo día del año anterior. Respecto al componente de facturas abonadas a lo largo del mes de mayo, el plazo medio de pago ha sido de 19,01 días, lo que supone 0,54 días menos que el mismo mes del año anterior. Por otro lado, si el PMP de mayo de 2026 se compara con el del mes anterior, se observa que aumenta 1,03 días, si bien este resultado pierde representatividad al tratarse de una magnitud con estacionalidad.

El indicador agregado del PMP para el conjunto de entidades con obligación mensual de remisión de información se calcula utilizando la metodología establecida para cada corporación local a nivel individual, es decir, se ponderan los días en función del volumen de deuda por lo que las entidades con mayor endeudamiento con los proveedores contribuyen en mayor medida en la composición del PMP.

Hay 157 entidades locales con obligación de remisión mensual del PMP, habiendo cumplido todas ellas esta obligación. Los datos suministrados del PMP ponen de manifiesto una distribución asimétrica entre entidades: 126 (el 80,25% del total) presentan un PMP inferior o igual a 30 días, mientras que 14 (8,92%) presentan un PMP excesivo, al superar los 60 días de plazo de pago a proveedores.

En el caso de los Fondos de la Seguridad Social, el PMP de mayo se ha situado en 10,49 días, lo que supone un incremento de 1,21 días en relación con el mes anterior. La ratio de operaciones pagadas se cifra en 9,10 días, mientras que la ratio de operaciones pendientes de pago se ha situado en 17,02 días.