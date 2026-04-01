Por Andalucía impulsará la recuperación del autobús interurbano para conectar los pueblos de la provincia de Córdoba

María Rosa Rodríguez en la Estación de Autobuses de Córdoba. - POR ANDALUCÍA

CÓRDOBA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Por Andalucía al Parlamento andaluz por Córdoba, Rosa María Rodríguez, ha anunciado este miércoles que la coalición se ha propuesto "recuperar y reforzar el servicio de autobús interurbano en la provincia, con el objetivo de garantizar la movilidad entre municipios".

A este respecto y a través de una nota, Rodríguez ha criticado que el Gobierno andaluz del PP "utilizó la pandemia para recortar horarios y suprimir recorridos", dejando un servicio "prácticamente anecdótico" que "dificulta gravemente los desplazamientos entre pueblos". Esta situación está provocando, según la candidata, "serios problemas a la ciudadanía" para acceder a servicios básicos o trasladarse a otros municipios.

La coalición considera que las comunicaciones deben ser un "eje central" de las políticas públicas y, en este sentido, se compromete a que, a partir del 17 de mayo, si cuenta con la confianza de la ciudadanía, "impulsará la recuperación de todas las líneas y servicios eliminados en los últimos años".

A este respecto, Rodríguez ha señalado que "el Partido Popular ha dejado morir el transporte interurbano en la provincia de Córdoba, demostrando que no le importan lo más mínimo los vecinos y vecinas", pues la actual situación del transporte público está generando "graves perjuicios a las personas usuarias que se desplazan diariamente", bien por motivos médicos, laborales, judiciales o asistenciales, con especial incidencia "en jóvenes, personas mayores y mujeres".

En este sentido, Rodríguez ha destacado que "la falta de transporte público dificulta seriamente las posibilidades de empleo, la conciliación familiar y el cuidado de la salud de las mujeres del mundo rural", además de suponer "un lastre en la lucha contra la despoblación, que debería ser una prioridad de todas las administraciones públicas".

La coalición apuesta por una inversión en movilidad sostenible, entendiendo que "reforzar el transporte público contribuye a reducir el uso del vehículo privado y favorece una provincia más sostenible". Así, Por Andalucía defiende que "garantizar conexiones eficaces entre municipios es clave para fijar población en el territorio" y combatir "la despoblación que sufre la provincia".

Además, desde la coalición defienden que los vecinos de muchos municipios "requieren de estos servicios públicos para poder trasladarse al hospital más cercano o a cualquier necesidad básica". Por todo ello, en Por Andalucía se comprometen a "destinar la inversión necesaria para recuperar todas las líneas interurbanas", asegurando un servicio "digno, accesible y adaptado a las necesidades reales de la ciudadanía cordobesa".

