Andalucía mantendrá su sistema de atención a víctimas de agresiones sexuales:"Esto no va de ladrillos sino de personas"

SEVILLA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, ha asegurado este jueves que "salvo que tenga una instrucción por escrito del Ministerio de Igualdad, no voy a cambiar el servicio" de atención a las víctimas de agresiones sexuales porque "esto no va de ladrillos sino de personas", dejando así claro que, en Andalucía, a una víctima de violencia de género "no se le va a decir que se desplace" hasta el centro de atención 24 horas que se abrirá en su provincia en virtud a la red recogida en la Ley de Libertad Sexual, que debe estar operativa en diciembre de este año. Estos centros, por tanto, convivirán en Andalucía con el servicio que se viene prestando desde hace años a las víctimas de agresiones sexuales, que tienen atención inmediata 24 horas, asesoramiento jurídico e incluso asistencia con abogada y procurador en caso de denuncia.

En su intervención para informar sobre la situación de esta red en comisión parlamentaria a petición del grupo socialista, Loles López ha calificado de "lamentable la obsesión del PSOE con los ladrillos. Esto va de personas. Los edificios no salvan vidas, lo hacen los servicios", al tiempo que ha criticado que el Ministerio quiera que se pongan carteles para señalar los centros de crisis 24 horas. "No los voy a poner, no los voy a poner. Me parece de falta de sentido común", ha sostenido porque, a su juicio, sería "decirle a la mafia: aquí están las víctimas, venga ustedes a por ellas".

"Si la ministra quiere hacerse un book fotográfico por cada uno de los centros que se están instalando, flaco favor se le hace a las víctimas", ha lamentado. Por parte del PSOE, la diputada Mercedes Gámez ha señalado que la intervención de la consejera ha sido "decepcionante", al tiempo que ha señalado que la licitación autonómica para los nuevos centros de atención 24 horas para víctimas de agresiones sexuales ha sido "totalmente improductiva, porque al final nos hemos encontrados con casitas". "Están ustedes diluyendo el derecho de las mujeres contenidos en la Ley", ha reprochado, aludiendo a los servicios técnicos y recursos humanos con los que contará, según el PSOE, la red andaluza.

El grupo parlamentario Vox ha insistido en que "las políticas de género no funcionan y no protegen a la mujer. Son un mero objeto de propaganda pasa sacar rédito político y seguir creando más chiringuitos".

Al hilo de esto, la consejera ha hecho hincapié en que la comunidad "contará con un centro de crisis en cada provincia", además del servicio que ya se viene prestando donde las profesionales se desplazan a donde lo requiera la víctima. Así, ha explicado que "el sistema de atención de la Junta no obligará a una mujer que vive en Aracena (Huelva), por ejemplo, a desplazarse a la capital para recibir la atención inmediata". Asimismo, ha aclarado que Andalucía no señalará estos centros con cartelería exterior "para proteger a las mujeres".

En este punto, ha incidido en "la gestión caótica del Ministerio de Igualdad", que en tres ocasiones "modificó el presupuesto a Andalucía, lo que ha obligado a rehacer el proyecto en diferentes ocasiones". Además, criticado que la ministra del ramo, Ana Redondo, "ponga en duda los recursos con los que cuentan las víctimas en Andalucía y que funcionan desde hace años".

Asimismo, la consejera ha señalado durante su intervención que el Gobierno andaluz cuenta con el teléfono de atención a las mujeres --900 200 999--, operativo las 24 horas todos los días del año; además de "un programa dirigido a mujeres menores de edad que han sufrido violencia sexual en su relación de pareja, así como protocolos de actuación con diferentes consejerías, incluido uno contra la sumisión química".

Por último, López ha destacado "el impulso de la sensibilización y formación para la prevención de la violencia sexual". En este punto, ha recordado el convenio de colaboración firmado en junio de 2023 con los sectores de la hostelería y el ocio nocturno, que incluyó una formación al personal; y la campaña 'Hay cosas que este verano no se te pueden olvidar 900 200 999' que se lanzó este año.