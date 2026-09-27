Andalucía oferta 1.312 plazas de Medicina este curso con una demanda que multiplica por hasta 24, como en Huelva

Archivo - Imágenes de la primera jornada de la Prueba de Acceso a la Universidad en Andalucía en la Facultad de Medicina, a 3 de junio de 2025 en Sevilla, Andalucía (España). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las facultades públicas de Medicina en Andalucía ofertan este curso 1.312 plazas de nuevo ingreso pero la demanda llega en algunos centros a multiplicar por hasta 24, como es el caso de Medicina en la Universidad de Huelva, donde la oferta de plazas es de 65 pero hay una lista de espera de 1.610 estudiantes aspirantes.

La insuficiencia de la oferta en Medicina, motivada, entre múltiples causas, por las dificultades para encontrar plazas formativas en los hospitales, da lugar a que la nota de corte para el acceso al grado sea una de las más altas de Andalucía y de España --por encima de un 13 sobre un 14 de puntuación--. La cuestión se complica porque la formación de un médico (desde el grado al MIR) se prolonga más de una década, por lo que el retraso en las decisiones da lugar a efectos negativos que se prolongan en el tiempo.

En el caso de Málaga, son 185 las plazas para primero y la lista de espera suma 1.778 aspirantes; en el caso de Jaén (UJA), son 65 las plazas y 1.610 los estudiantes en lista de espera; en Sevilla (US), la oferta es de 352 plazas y son 1.421 los que aspiran todavía a lograr una; en Almería (UAL), son 69 plazas y 1.047 los que están en lista de espera y en Córdoba (UCO), 140 plazas y 1.459 en lista de espera, según los datos recabados por Europa Press en las universidades públicas. Cádiz y Granada no han ofrecido datos sobre las listas de espera. Cádiz (UCA) cuenta con 154 plazas y Granada (UGR), con 278 matriculados en primer curso.

Una de las vías que usan los estudiantes que no logran entrar en las facultades de Medicina es la de cursar un grado superior sanitario de Formación Profesional. No obstante, por esta vía, la puntuación máxima que se puede obtener es de 10. Para obtener los cuatro puntos restantes hasta llegar a 14 el estudiante debe presentarse a la fase de admisión de la PAU.

La última oportunidad que tienen los estudiantes que cursaron la PAU este pasado junio es el 8 de octubre, día en el que se producirá la última adjudicación de plazas de nuevo ingreso. Hasta la fecha, las universidades públicas andaluzas tienen cubierta cerca del 96% de la oferta de plazas de nuevo ingreso en los grados a tan sólo 18 días de que se publique la quinta y última adjudicación de las listas de resultas.

De las 51.687 plazas de nuevo ingreso ofertadas para este curso 2026/2027 están cubiertas el 95,73%, un nivel de ocupación que tiene en cuenta los alumnos admitidos y los matriculados y que se extrae tras la publicación de las últimas listas de resultas de la fase ordinaria y extraordinaria (11 de septiembre).

Son los datos que maneja la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación y que ha facilitado a preguntas de Europa Press. El curso universitario ha arrancado con incrementos por encima del 2% en el volumen de plazas de nuevo ingreso, que asciende a 80.555, y en las titulaciones de grado, máster y doctorado ofertadas, que suman 1.540. De igual modo, el nuevo curso cuenta con iniciativas de apoyo al alumnado de la Junta de Andalucía que suponen un ahorro para las familias y que tienen como finalidad garantizar el acceso a la enseñanza superior en igualdad de oportunidades.