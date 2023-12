Andalucía pide en el CISNS que la especialidad de urgencias "no suponga un detrimento" de la de médico de familia

SEVILLA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha pedido en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), reunido para presentar el proyecto de Real Decreto por el que se establece la especialidad de urgencias y emergencias, que dicha especialidad "no suponga un detrimento" de la de médico de familia comunitaria.

Así lo ha indicado en un audio distribuido a los medios, en el que tras aclarar que Andalucía ha participado en el Consejo Interterritorial de manera telemática porque hoy se aprobaban en la comunidad los presupuestos, ha explicado que "han pedido al Ministerio que, en lo referente al Real Decreto de la nueva especialidad de urgencias y emergencias, con el que Andalucía está de acuerdo, nos hagan llegar el texto con las alegaciones de las diferentes comunidades autónomas".

"Para nosotros es importante que no quede nadie fuera entre los andaluces que ahora están realizando esa actividad, que no suponga un detrimento del número de médicos de familia, que sean dos especialidades totalmente distintas, con unidades de formación y con temarios totalmente diferenciados", ha manifestado García.

Además, la consejera ha añadido que ha recordado a la ministra "la importancia de convocar, cuanto antes, el Consejo Interterritorial con punto único para hablar de atención primaria, pero especialmente para hablar del déficit de médicos" de este nivel asistencial.

"Quiero recordar que el año que viene en Andalucía no podemos aumentar el número de plazas MIR para formación de médicos de familia comunitaria, porque nosotros ya no cumplimos con los criterios de las unidades de formación y no lo podemos solicitar", con lo cual "es urgente que se modifiquen los criterios de las unidades de formación para poder acreditar más plazas", algo que Andalucía "viene pidiendo en los último cinco años".