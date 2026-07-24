Andalucía recibe más de 60,6 millones para climatizar hospitales, centros de salud y educativos públicos

El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, en la Conferencia Sectorial de Energía - MITECO

SEVILLA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia Sectorial de Energía ha aprobado la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) para repartir 368 millones de euros a actuaciones de climatización y eficiencia energética en hospitales, centros de salud, consultorios locales y otros inmuebles de la red pública de salud, y para colegios y otros centros docentes públicos, correspondientes a los programas PREE Sanitario y PREE Docente, respectivamente.

De esa cantidad, Andalucía ha recibido un total de 60.645.793 euros, de los que 38,5 millones irán destinados a mejorar en centros educativos y otros 22,08 millones a centros sanitarios. Ambas líneas de ayuda se nutren del Fondo Nacional de Eficiencia Energética y los gobiernos locales establecerán los criterios, alcance, intensidad y requisitos específicos para acceder a las ayudas en sus respectivas convocatorias, según ha señalado la delegación del Gobierno en una nota de prensa.

Igualmente podrán determinar el régimen de aplicación, bien por concesión directa o bien por concurrencia competitiva. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, adscrito al Miteco, actuará como coordinador y transferirá los fondos a cada territorio.

Las comunidades y ciudades autónomas han solicitado incorporar criterios adicionales, como la temperatura, en próximas convocatorias de la misma índole, y el Miteco se ha comprometido a estudiar en un futuro la posibilidad de ampliar los recursos económicos asignados a las dos líneas, siempre que haya fondos disponibles y solicitudes al respecto por parte de los gobiernos regionales.

El reparto de los 168 millones del PREE Sanitario, basado en el número de camas hospitalarias del Sistema Nacional de Salud y el número de centros de salud y consultorios locales de la estadística más reciente del "Informe Anual del Sistema Nacional de Salud del año 2024" del Ministerio de Sanidad, es para Andalucía de 22.089.583 euros.

Por su parte, el reparto de los 200 millones del PREE Docente, proporcional al número de centros de cada territorio, es para la comunidad de 38.556.210 euros.

En el ámbito de la redes e infraestructuras eléctricas, Groizard ha revelado que tras estudiar más de 2.500 alegaciones a la Propuesta de Planificación con horizonte 2030 --cinco veces más que en la anterior Planificación con horizonte 2026-- se han incrementado las inversiones previstas para atender más solicitudes de acceso y acelerar el proceso de electrificación de la economía.

Así, las posiciones de la red de transporte para atender las peticiones a las redes de distribución, muy relevantes para la industria o la vivienda, se han aumentado un 52%, y las posiciones para atender las grandes demandas de energía alimentadas directamente desde la red de transporte crecen un 12%.

Igualmente, suben un 75% las posiciones previstas para ejes ferroviarios y electrificación de puertos, un 17% las subestaciones, un 11% los kilómetros de nuevas líneas y un 6% la capacidad de las redes existentes, gracias a su mejora y repotenciación.

Groizard también ha apuntado que el próximo Real Decreto sobre planes de inversión en redes de transporte y distribución de electricidad prevé que las distribuidoras presenten una adenda a sus planes para 2027, al objeto de que los gobiernos regionales puedan conocerlos e informar sobre ellos.

Finalmente, la Conferencia ha analizado el grado de certificación de las líneas de ayuda territorializadas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, constatando el avance de las gestiones necesarias para acreditar el cumplimiento de los objetivos ante la Comisión Europea.

En este sentido, se ha informado de las negociaciones con el Ejecutivo comunitario sobre la posibilidad de aprovechar los remanentes de aquellas líneas con los hitos cumplidos, recogida en el Real Decreto-ley 18/2026 y aún pendiente de concretar.