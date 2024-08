Andalucía reclama cambios en la gestión de recursos del Plan Corresponsables para "llegar a todo tipo de familias"

SEVILLA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha solicitado una reunión a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, para abordar "cambios" en la gestión de los recursos del Plan Corresponsables 2024. "Andalucía recibe para este programa 31 millones, y lo quiero invertir en conseguir la conciliación y la corresponsabilidad, y abrirla a todo tipo de familias", ha apostillado.

A este respecto, se ha referido a incentivos a familias para contratar a alguien para cuidar a sus hijos, así como que se permita dar ayudas a familias con mayores a su cargo y que estas no se limiten al horario escolar, ya que "hay menores con problemas de salud que no pueden ir al colegio", por lo que su cuidado "no está limitado al horario lectivo". "No pido más financiación, sino que me deje gestionar bien el dinero para atender a los ciudadanos", ha resaltado López, en una entrevista concedida a Europa Press.

Así, ha añadido que el Plan Corresponsable está vertebrado en tres líneas, una de ellas directa a los ayuntamientos, "para que hagan actividades que permitan la conciliación y actuaciones en corresponsabilidad y sensibilizar y educar en igualdad. Así, ha subrayado el buen desarrollo de esta línea, puesto que "prácticamente todos los consistorios se echan hacia delante". Además, hay otras dos líneas, una dirigida a entidades sociales, para que desarrollen también actuaciones en el mismo ámbito y otra al sector empresarial .

La consejera ha abogado por un "cambio de cultura" en cuanto a corresponsabilidad y conciliación, para lo que es necesario "el esfuerzo y convencimiento de las todas las personas".

"No existe igualdad sin conciliciación y corresponsabilidad", ha aseverado Loles López, al tiempo que ha hecho referencia al Primer Pacto Andaluz en este ámbito, que "implica a todas las consejerías y cuenta con 42,9 millones de euros en 54 medidas necesarias para avanzar en igualdad".

Ha puesto de relieve que este pacto se ha firmado con la Federación de Municipios y Provincias de Andalucía (FAMP) "con el objetivo de llegar a todos los rincones de Andalucía" y con la Confederación de Empresarios de Andalucía (ATA), "ya que el ámbito económico es fundamental", así como con la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), reseñando que las mujeres autónomas "son un fiel reflejo de la falta de conciliación y corresponsabilidad". "El Pacto está abierto a todos los sindicatos, agentes sociales y todos los que tengan algo que aportar a esta causa que es común a toda la sociedad", ha añadido.

Asimismo, la titular de Inclusión Social ha citado la educación como "clave" para la concienciación social, resaltando que los niños "son las semillas del mañana, y en el presente es donde hay que educarlos en este sentido".