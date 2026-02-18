Andalucía registra 60.177 nacimientos y 75.686 defunciones en 2025, un 0,08% y 3,11% más respectivamente que en 2024

Archivo - Imagen de archivo de un bebé. - UNIVERSIDAD DE GRANADA - Archivo

SEVILLA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El número de nacimientos en 2025 en Andalucía ascendió a 60.177, lo que supone 48 más que en 2024, un 0,08% más, según la estimación mensual de nacimientos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente al mes de diciembre. Del total de nacimientos en lo que va de año en la región, 29.152 han sido niñas y 31.025 niños.

De estos nacimientos, la mayor parte, 36.564, fueron de madres entre los 30 y los 39 años --en concreto, 19.769 tenían entre 30 y 34 años y 16.795 tenían entre 35 y 39 años--. Por su parte, 11.152 nacimientos fue de madres de entre 25 y 29 años. Los nacidos de mujeres de más de 40 años se elevan a 5.463.

En cuanto a defunciones, en el total del año fallecieron 75.686 personas, un 3,11% más que en el mismo periodo de 2024.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, los nacimientos repuntaron en 2025, en los que nacieron 3.159 niños más que en el mismo periodo de 2024 pero 51.611 menos que en los mismos meses de 2018. En total, 321.164 bebés han nacido en España desde enero hasta diciembre.

En este sentido, el INE señala que en 2025 hubo 321.164 nacimientos y 446.982 defunciones en España. Por lo tanto, el saldo vegetativo en ese periodo fue negativo en casi 126.000 personas (-125.818).

En cuanto a los nacimientos registrados en España en los doce meses de cada año se produjeron 321.164 en 2025 (estimación), 318.005 en 2024, 320.656 en 2023, 329.251 en 2022, 337.380 en 2021, 341.315 en 2020, 360.617 en 2019 y 372.777 en 2018.

Asimismo, indica que en diciembre de 2025 (y por tercer mes consecutivo) nacieron más niños de mujeres mayores de 40 años que de menores de 25 años en España. En concreto hubo 2.919 nacimientos de madres mayores de 40, frente a 2.638 de menores de 25.

Respecto a las defunciones, en 2025 fallecieron en España 446.982 personas, 10.864 más que en el mismo periodo de 2024, según la estimación del INE.