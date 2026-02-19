Andalucía registró en 2024 un saldo migratorio positivo de 61.912, con 226.242 movimientos de entrada y 164.330 salidas

Archivo - Personas caminado por calle Larios en Málaga capital. (Foto de archivo). - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 19 Feb.

Andalucía registró en 2024 un saldo migratorio (diferencia entre las entradas y las salidas) positivo de 61.912, con 226.242 movimientos de entrada en la comunidad autónoma y 164.330 de salida, según se recoge en la Estadística de Migraciones y Cambios de Residencia (EMCR) publicada este jueves por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que ofrece datos de las migraciones exteriores e interiores producidas en Andalucía entre dos censos anuales consecutivos.

Así, esta Estadística ofrece información desde dos perspectivas. Una que se ocupa de contabilizar los movimientos con independencia de quien los ha realizado, por lo que una misma persona puede haber efectuado más de un movimiento y todos son incluidos; mientras que la segunda contabiliza personas migrantes, de tal manera que si una persona realiza más de un movimiento en el mismo año, solo se contabiliza una vez.

Ante esto, en comparación con el año anterior, las entradas aumentaron un 3,3% y las salidas lo hicieron en un 3,6%. Además, se registraron 184.927 movimientos interiores (con origen y destino en un municipio andaluz), un 0,03% menos que en 2023. Por lo tanto, el total de movimientos residenciales ascendió a 575.499, un 2,3% más que el año anterior.

El 72,7% de los movimientos de entrada en Andalucía, 164.441, procedían del extranjero (un 5,4% más que el año anterior), de los cuales, el 89,9% fueron realizados por extranjeros y el resto por españoles.

Por provincias, Málaga, con el 33,0% del total de entradas, y Sevilla con el 16,1%, fueron las provincias que más entradas recibieron desde el extranjero, mientras que por el contrario, Jaén, con un 3,8%, fue la que menos entradas recibió desde fuera de España.

Los movimientos del exterior procedieron fundamentalmente de Marruecos (29.393, el 17,9%), Colombia (17.756, el 10,8%) y Venezuela (8.998, el 5,5%).

Las entradas en Andalucía del resto de España bajaron un 2,0% y procedieron mayoritariamente de las provincias de Madrid (14.056, el 22,7%), Barcelona (7.130, el 11,5%) e Islas Baleares (4.376, el 7,1%).

De las 164.330 salidas registradas desde Andalucía, el 41,2% (67.659) se dirigió al resto de España, un 3,1% más que en 2023. El 58,8% (96.671) restante tuvo como destino algún lugar en el extranjero.

Los destinos principales hacia el resto de España fueron la Comunidad de Madrid, con un 22,4%, Cataluña, con un 14,2%, y la Comunidad Valenciana, con un 11,1%, movimientos que suponen casi la mitad de las migraciones desde Andalucía al resto de España (47,6%). Estas salidas, como en años anteriores, fueron realizadas en su mayoría por españoles (66,5%).

De las salidas de Andalucía hacia el extranjero, los destinos principales fueron Marruecos (13.481, un 13,9%), Reino Unido (9.126, un 9,4%) y Rumanía (7.391, un 7,6%); lo que supone el 31,0% de las salidas de Andalucía al extranjero.

De entre los movimientos interiores en Andalucía, aquellos con destino a las capitales de provincia fueron 39.610, un 21,4% del total de movimientos interiores (20,8% en 2023). De ellos, el 67,9% procedía de municipios de la misma provincia de la capital de destino. Por otro lado, los movimientos interiores con origen en las capitales de provincia (43.765) representaron el 23,7% del total (23,6% en 2023).

Atendiendo al sexo de la persona migrante, los cambios residenciales de hombres fueron ligeramente más frecuentes, con el 51,5% en el total de los movimientos residenciales (575.499). Sin embargo, en los movimientos interiores, los de mujeres fueron levemente superiores a los de hombres con el 50,5% del total de dichos movimientos.

Respecto a la edad en el momento de la migración, el grupo más frecuente fue el de 30 a 34 años, tanto en las emigraciones con un 12,2%, como en las inmigraciones con el 12,0%.

Considerando los saldos migratorios provinciales y contando los movimientos tanto internos como externos, cabe resaltar que Málaga presentó el mayor saldo positivo (19.872) y Jaén fue la provincia con menor saldo migratorio (1.506).

En el ámbito municipal, los municipios de Málaga y Sevilla alcanzaron los mayores saldos migratorios, 6.716 y 3.780 respectivamente. En el otro extremo, los municipios de Fuengirola y Níjar presentaron los menores saldos, -576 y -782 respectivamente.

PERSONAS MIGRANTES

Cambiando a la perspectiva de las personas migrantes, en 2024 fueron 551.723 las personas que realizaron algún cambio de residencia, un 2,5% más que en el año anterior.

De estos movimientos, algo más de la mitad (51,6%) fueron realizados por hombres. La mayoría de estas personas (95,9%) realizaron un sólo movimiento a lo largo del año, el 4% de ellas realizaron dos movimientos y tan sólo el 0,1%, realizaron tres o más movimientos.

A lo largo de 2024, entraron en Andalucía 217.075 personas y salieron 155.162, produciendo un saldo migratorio de 61.913 personas, un 2,5% más que en 2023. Las provincias de Málaga y Sevilla, con saldos migratorios de 20.272 y 11.043 personas respectivamente, concentran algo más de la mitad del saldo migratorio de Andalucía (50,6%).

Además, 173.258 personas realizaron un cambio de residencia con origen y destino en un municipio andaluz, un 0,5% más que en 2023.

En cuanto a la nacionalidad, el número de personas extranjeras que entraron en Andalucía, 162.335 (74,8%) es superior al de nacionalidad española 54.740 (25,2%).

Por otra parte, entre las personas que salieron de Andalucía, aunque también destaca más la nacionalidad extranjera (el 61,1%, frente al 38,9% de españoles), en las provincias de Jaén, Sevilla y Córdoba, fue mayor el porcentaje de personas emigrantes con nacionalidad española (61,7%, 55,7% y 54,4% respectivamente).