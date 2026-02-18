Por Andalucía señala el daño adicional de las borrascas con "los años de abandono de políticas públicas" de la Junta

La portavoz del Grupo Por Andalucía, Inmaculada Nieto, este miércoles en rueda de prensa. - Joaquín Corchero - Europa Press
SEVILLA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
La portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, ha señalado este miércoles ante el anuncio del Gobierno andaluz de que destinará 1.780 millones a la reparación de los daños ocasionados por la sucesión de borrascas que su impacto en las infraestructuras se ha agravado por "años de abandono de políticas publicas".
En rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía, y a preguntas de los periodistas sobre el paquete de recuperación anunciado al alimón por la Administración del Estado, que lo ha cifrado en 7.000 millones de euros, además de esos 1.780 millones autonómicas para reparar el daño ocasionado por las borrascas, ha esgrimido sobre diferentes instalaciones, donde ha incluido carreteras, sanitarias o educativas, que "sabíamos cómo estaban antes de las borrascas.
Tras precisar que "me parece bien" las medidas de ambas administraciones ha advertido la también dirigente de Izquierda Unida Andalucía sobre "la tentación de la Junta de Andalucía de querer colar un paquete de medidas para cuestiones que tenía manga por hombro".
Nieto, quien ha señalado "los boquetes" en carreteras como las autovías A92 o A381, ha insistido en "un mantenimiento deficiente de una Junta de Andalucía mirando para otro lado" cuando por parte de otras administraciones, como los ayuntamientos, "le pedían arreglo gordos".
La portavoz de Por Andalucía ha apuntado también la necesidad de encarar "cómo nos va a afectar el cambio climático" tras reclamar la necesidad de contar con "el diseño de cualquier medida de política pública" ante la existencia de "fenómenos extremos".
"Andalucía no está preparada", ha sostenido Inma Nieto, quien ha señalado a situaciones propiciadas como el turismo y ante el cual "no se compadece con nuestra capacidad hidrológica real", mientras ha apelado "al talento de un gobierno que salga de las urnas preocupado de todo y no del parcheo".