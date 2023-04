Por Andalucía señala al Gobierno andaluz porque "hay mucha soberbia en la gestión de esta crisis sanitaria"

SEVILLA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Por Andalucía en el Parlamento de Andalucía, Inmaculada Nieto, ha recriminado este miércoles al Gobierno andaluz su actitud ante la jornada de huelga que se ha convocado en la Atención Primaria por el Sindicato Médico Andaluz (SMA) y que se hará en miércoles sucesivos hasta el 24 de mayo por considerar que "hay mucha soberbia en la gestión de esta crisis sanitaria".

Nieto, quien ha recordado que el consejero y portavoz del Gobierno, Ramón Fernández-Pacheco, afirmó este martes en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno que "no hay motivos objetivos" para la huelga de este miércoles y los próximos cuando ha replicado que "la han provocado ellos con su proceder", para ofrecer entonces su "respaldo a los médicos de Atención Primaria porque el Gobierno de Moreno Bonilla ha faltado a la palabra que les dio", así como ha ironizado sobre la actitud de la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, por cuanto "ha convocado la Mesa Sectorial dentro de tres semanas".

"Los recursos ya deberían estar encima de la mesa", ha proclamado la portavoz de Por Andalucía, quien se ha mostrado partidaria de que "hace falta poner más recursos", un hecho que ha considerado "ineludible", de manera que "se refuerce personal, se garanticen unas condiciones laborales y retributivas adecuadas", antes de recordar los 8.000 despidos que acometió el Gobierno andaluz de los 20.000 profesionales que contrató de refuerzo ante la pandemia de coronavirus, así como ha avisado de que "hay 11.000 profesionales a quienes les vence el contrato en junio".

La portavoz de Por Andalucía ha considerado "imprescindible" esas mejoras laborales "junto con retirar la orden", antes de cuestionarse la afirmación de la consejera de Salud de que el problema de la Atención Primaria "no se puede resolver porque no hay más médicos", para apuntar entonces que "claro que hay más médicos, igual que en la hostelería, en la construcción, siempre que las condiciones laborales y retributivas sean dignas", ya que en cuyo caso "no estarían pensando en marcharse".

"Respaldamos a los médicos de Atención Primaria", ha afirmado Nieto, cuyas demandas "no las consideramos incompatibles con el resto de reivindicaciones", para calificar como que "no es razonable poner sobre la espalda de los médicos la superación de los problemas" por el hecho de que ha atribuido al Gobierno andaluz la intención de que "la misma plantilla haga más horas".

"No es razonable si lo comparamos con la orden de conciertos", ha apuntado la portavoz de Por Andalucía en referencia a los 165 euros que prevé la orden de conciertos sanitarios para una consulta de Atención Primaria prestada por una clínica privada, para apuntar que "aciertan los sindicatos de la Mesa Sectorial cuando hablan de otras categorías, siendo fundamental la del médico", y considerar que "todas las respaldamos", convencida de que "las prioridades del Gobierno no es el fortalecimiento del sistema" mientras que ha dicho que "sí tiene clara la estrategia con el sistema privado" y ha calificado de "negligente la gestión del Gobierno de Moreno Bonilla".