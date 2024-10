Andalucía tiene siete crematorios pendientes de ejecución de un total de 119 instalaciones con autorizaciones en vigor

SEVILLA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Andalucía tiene en la actualidad siete crematorios pendientes de ejecución de un total de 119 instalaciones que cuentan con autorización ambiental en vigor. Hay además seis instalaciones de este tipo (dos en Cádiz; dos en Jaén; una en Córdona y otra en Granada, concretamente) que están sin actividad bien por que la autorización ha sido desistida o bien por que éstas están caducadas. Fuentes de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente han detallado a Europa Press que los siete crematorios no ejecutados se reparten de la siguiente manera: tres en Almería; tres en Huelva y uno en Córdoba. En cuanto a los que están funcionando, están ubicados en Sevilla (22), Jaén (21), Córdoba (16), Granada (13), Cádiz (12), Málaga (12), Huelva (10) y Almería (seis). En estos momentos, no hay ninguna provincia andaluza en la que estén autorizaciones ambientales pendientes, aunque la Consejería prevé una nueva solicitud en el caso de la provincia gaditana.

La Administración autonómica ha elaborado un modelo de resolución para hornos crematorios para que las autorizaciones de las delegaciones territoriales sean "homogéneas". Así, los "condicionantes impuestos serán comunes para todos los crematorios, independientemente de la utilización o capacidad de éstos, entendiendo como utilización o capacidad el número de cremaciones que se realizan en un año".

La Consejería de Catalina García especifica que "cuando un crematorio solicite la autorización para una utilización comprendida entre 300 y 1.000 cremaciones al año y desarrolle su actividad a menos de 500 metros de un núcleo de población, la delegación territorial evaluará la idoneidad de considerar dicho crematorio como de alta utilización a la hora de fijar los valores límites de emisión, así como para el establecimiento del plan de vigilancia y control". En cuanto a las prohibiciones que se establecen en el modelo de resolución, se apunta que no podrán quemarse ataúdes que contengan PVC o melamina como material de construcción o de sus ornamentos; con barnices, sustancias conservantes o aditivos de la madera que contengan metales pesados, o sustancias que contengan cloro. De hecho, sólo se permitirá la utilización de barnices al agua.

Se señala también que "no se colocarán objetos personales en el ataúd cuando puedan ocasionar incrementos significativos en el potencial de generación de contaminantes". "El titular del crematorio deberá proporcionar orientación al respecto, por ejemplo, sobre implantes médicos y objetos de valor sentimental", recoge el modelo. Se tienen que desmontar además las asas, los accesorios y los ornamentos metálicos antes de la incineración del ataúd y "no se utilizarán sudarios con elementos clorados que durante el proceso de combustión puedan generar dioxinas y furanos". Por último, "las emisiones producidas no podrán ser visibles y no podrán provocar molestias por olores" y "se deberá vigilar frecuentemente variables como temperatura, tiempo de residencia, niveles de CO2, compuestos orgnánicos volátiles y otros componentes de gases a fin de establecer condiciones de operación óptimas".

Este tipo de instalaciones ha provocado protestas en Andalucía, como la de la plataforma impulsada por un grupo de vecinos de Aljaraque (Huelva), que critica que el Ayuntamiento "tenga previsto autorizar la construcción de dos tanatorios con crematorio en el parque empresarial de La Raya. La plataforma está recogiendo firmas y presentará alegaciones. Según ha indicado, ambas incineradoras estarían situadas en parcelas "muy próximas entre sí, a menos de 100 metros de los edificios del Parque Científico y Tecnológico de Huelva" y "a menos de 600 metros de la zona residencial del núcleo urbano de Aljaraque, con parcelas de uso escolar y locales de ocio infantil".

En Sevilla, en el municipio de Mairena del Alcor, Ecologistas en Acción ha impulsado concentraciones contra las instalaciones del actual tanatorio, ya que consideran que "esta actividad perjudicará la salud de más de 4.000 vecinos de la zona, donde además hay un colegio y un centro deportivo". También en el municipio sevillano de Alcalá de Guadaíra, vecinos de las barriadas Hacienda San Antonio y Hacienda El Rosario, ambas en la capital, han protagonizado protestas por la autorización dada por el Ayuntamiento a un crematorio.