Por Andalucía ve que las ayudas de la Junta por temporal son "de espaldas" al Gobierno con Moreno "en clave electoral"

La diputada del Grupo Por Andalucía y coordinadora de Movimiento Sumar Andalucía, Esperanza Gómez, este miércoles en rueda de prensa en el Parlamento. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Por Andalucía y coordinadora de Movimiento Sumar Andalucía, Esperanza Gómez, ha sostenido este miércoles que "se están haciendo tarde y de espaldas al Gobierno" acerca de las ayudas tras la sucesión de borrascas, en este caso a pymes y autónomos para afrontar sus problemas de actividad, que anuncia el Gobierno andaluz aprobara esta jornada en la reunión del Consejo de Gobierno en Huelva.

Ha apelado a que la Administración autonómica debería coordinarse con la estatal para "ver a qué sectores está ayudando el Gobierno" y conciliarlas "en función de cada competencia".

En rueda de prensa en el Parlamento, Gómez ha considerado que los anuncios del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, hay que entenderlas "en clave electoral" al señalar que "Moreno Bonilla está pensando en las encuestas" en su acción de gobierno y que cree que "con anunciarlo en la televisión ya lo hecho", antes de recordar que "la Administración más cercana (al ciudadano) es la Junta".

Aunque ha reconocido que su pronunciamiento será más preciso "cuando las vea" de igual forma ha mostrado su escepticismo sobre el volumen total de ayudas que anunció el Gobierno andaluz, que cuantificó en 1.780 millones de euros bajo la denominación de Plan Andalucía Actúa, ya que se ha preguntado "dónde está".

Cuestionada por la situación ferroviaria de la región en una jornada en la que se cumplen dos meses desde el accidente de Adamuz (Córdoba), ha sostenido la diputada de Por Andalucía que "la Junta de Andalucía tiene las cosas muy claras cuando no es la competente".

Le ha reprochado a la Junta que "tiene competencias suyas que no ejerce", así como que "no quiere más competencias dentro del Estatuto", por lo que ha ironizado con el hecho de que la Junta de Andalucía coloca "banderas gigante para el 4D (Día de la Bandera)" cuando "a la hora de verdad, de ejercer el autogobierno, no lo hace".

Ha situado a la coalición Por Andalucía como "defensores del tren" por considerarlo "ideal en la lucha contra el cambio climático" y ha reconocido que es una infraestructura de transporte que padece "un deteriroro que hay que reparar", por lo que ha inferido que "necesita asistencia".

La coordinadora de Movimiento Sumar Andalucía ha esgrimido sobre el desarrollo ferroviario de Andalucía que hay "un desequilibrio entre la Andalucía Occidental y la Andalucía Oriental", sobre el que ha apostillado que "aquí en Sevilla muchas veces olvidamos", por cuanto ha considerado que "la parte este está desconectada y eso impide su desarrollo económico y social".

"No son más carreteras, es el tren", ha proclamado la diputada de Por Andalucía, quien ha cuestionado la labor de la Junta de Andalucía sobre la recuperación de carreteras tras las borrascas que ha concretado en un caso particular como que "para ir a Ronda hay que hacer una gincana", antes de acusar al presidente de la Junta que "tiene más cara que espalda" sobre el ejercicio de sus competencias.

En el segundo mes de aniversario del accidente ferroviario de Adamuz que se saldó con 46 víctimas mortales ha expresado "solidaridad" con las víctimas además de apelar a "saber todo lo que pasó", aspiración que ha situado en "no solo delimitar las responsabilidades" ya que ha planteado que "esto no tiene que volver a suceder" por cuanto debe recobrar su condición de "transporte seguro".