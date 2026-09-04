Andalucía vuelve a alcanzar una de las temperaturas más altas de España, la segunda con 42,9 grados en Montoro (Córdoba)

Archivo - Turistas visitan la capital cordobesa encontrándose bajo aviso por calor. Imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Andalucía vuelve a situarse como uno de los puntos donde más calor se ha registrado en España, con la segunda temperatura más alta a nivel nacional este viernes en Montoro (Córdoba), donde se han alcanzado los 42,9 grados. Esta cifra llega después de que el pasado jueves se registrara la temperatura más alta del país, con 45,1 grados en el observatorio de Tablada, en Sevilla.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), consultados por Europa Press, Montoro alcanzó la citada temperatura a las 17,50 horas, sólo por detrás de Fuencaliente (Ciudad Real), que registró 44,6 grados a las 17,00 horas. En tercera posición se situó Miranda de Ebro (Burgos), con 42,4 grados a las 17,30 horas.

La tercera y cuarta posiciones fueron para dos enclaves jiennenses, Arroyo del Ojanco, con 42,3 grados registrados a las 16,20 horas, y Andújar, que alcanzó los 41,8 grados a las 17,50 horas.

A continuación, Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real) se situó en quinta posición, con 41,7 grados a las 17,10 horas, mientras que Madrigal de la Vera (Cáceres) ocupó el sexto puesto, con 41,4 grados a las 15,30 horas. Esta misma temperatura se alcanzó en Valencia a las 16,10 horas y en Llimiana (Lleida) a las 16,40 horas.

El ranking de los diez puntos con las temperaturas más altas registradas en España durante la jornada de este viernes lo completa la localidad cordobesa de Espiel, con 41,4 grados registrados a las 17,10 horas.