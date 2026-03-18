Andalucistas impulsan junto a una decena de ayuntamientos una propuesta de ley para "proteger el habla andaluza"

Representantes de Andalucía Por Sí-Andalucistas registran en el Parlamento una iniciativa legislativa para proteger el habla andaluza. - ANDALUCÍA POR SÍ

SEVILLA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La formación Andalucía Por Sí-Andalucistas ha registrado en el Parlamento la solicitud de tramitación de una Iniciativa Legislativa Municipal (ILM) para la aprobación de una Ley de Protección, Promoción y Reconocimiento del Habla Andaluza, una propuesta "impulsada desde el ámbito local y respaldada por más de una decena de ayuntamientos andaluces que, en su conjunto, representan a unos 200.000 electores".

Así lo han subrayado desde Andalucía Por Sí en un comunicado este miércoles sobre esta iniciativa que representantes de la formación encabezados por Christopher Rivas han defendido tras su registro en el Parlamento.

En concreto, la iniciativa plantea "la creación de un marco jurídico específico para dignificar y proteger el habla andaluza como parte esencial del patrimonio cultural inmaterial de Andalucía, en línea con lo establecido en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía".

Desde la organización andalucista se subraya que esta propuesta nace "desde el municipalismo, con vocación integradora y sin confrontación", con el objetivo de "reforzar el reconocimiento social e institucional de una realidad lingüística compartida".

El objetivo central de la ley es "proteger, promover y dignificar el habla andaluza como modalidad lingüística propia de Andalucía y como parte esencial de la identidad cultural del pueblo andaluz". Para ello, la propuesta se articula en cinco grandes ejes de actuación que abordan de forma integral su presencia en la vida pública, cultural y educativa.

CINCO EJES

El primero de estos ejes es "el reconocimiento del habla andaluza en la administración pública". La ley plantea que las instituciones puedan incorporar esta modalidad lingüística en sus comunicaciones institucionales, así como "garantizar el respeto a su uso en la relación de la ciudadanía con la administración".

En este ámbito, se propone que en los procesos de contratación pública se pueda "valorar como mejora aquellas iniciativas que integren el uso o la promoción del habla andaluza, lo que puede suponer un impulso para las empresas andaluzas en las licitaciones públicas", según defienden desde Andalucía Por Sí.

El segundo eje se centra en la difusión cultural y mediática del habla andaluza, otorgando un "papel protagonista" a los medios públicos, especialmente a la Radio y Televisión de Andalucía, en la promoción de contenidos que "visibilicen las hablas andaluzas y contribuyan a combatir los estereotipos y prejuicios que históricamente han afectado a la forma de hablar de los andaluces".

En tercer lugar, la ley "apuesta por la promoción cultural, literaria y artística mediante la creación de ayudas, incentivos y reconocimientos a obras que utilicen el habla andaluza, fomentando su presencia en ámbitos como la literatura, la música, el flamenco y la producción audiovisual".

Asimismo, se contempla el apoyo a jóvenes creadores digitales que "difunden contenidos en habla andaluza a través de redes sociales y plataformas digitales, adaptando así la norma a las nuevas formas de comunicación".

El cuarto eje aborda la promoción educativa del habla andaluza, proponiendo "la incorporación de contenidos sobre la cultura y las hablas andaluzas en los currículos educativos tanto en niveles obligatorios como postobligatorios".

Además, se introduce "una de las principales novedades de la ley", que es "la valoración de estos conocimientos en los procesos de acceso a la función pública en Andalucía". Con ello, desde la formación andalucista se pretende "corregir una desigualdad histórica, favoreciendo que los jóvenes andaluces puedan competir en condiciones más equilibradas frente a otros territorios con lengua propia reconocida".

INSTITUTO DEL HABLA ANDALUZA

El quinto y último eje es la creación del Instituto del Habla Andaluza, un organismo que estaría "dedicado a investigar, documentar y estudiar las distintas variedades lingüísticas de Andalucía, así como a desarrollar sistemas de acreditación y certificación del conocimiento del habla andaluza".

Desde Andalucía Por Sí señalan que esta ley "no sustituye al castellano ni altera su oficialidad", ni establece obligaciones ni sanciones, sino que "se fundamenta exclusivamente en la protección, promoción y valorización cultural del habla andaluza, garantizando el respeto a la diversidad lingüística".

La iniciativa también "refuerza el papel de los ayuntamientos, permitiendo que las entidades locales impulsen medidas propias de promoción y colaboren con la Junta de Andalucía, consolidando así el carácter municipalista de la propuesta", según defienden sus promotores.

En definitiva, desde la formación andalucista se defiende que esta norma va "más allá del ámbito cultural, constituyendo una herramienta para dignificar la forma de hablar de los andaluces, combatir la discriminación lingüística y convertir la identidad cultural en una oportunidad de desarrollo social y económico para Andalucía".

Sus impulsores parten de la premisa de que "reconocer el habla andaluza es también apoyar a nuestros creadores, a nuestras empresas, al profesorado y a los jóvenes que aspiran a desarrollar su futuro en su tierra".

Tras el registro, los representantes de Andalucía Por Sí-Andalucistas que han atendido a los medios en las inmediaciones del Parlamento han abogado por que los grupos parlamentarios "permitan la admisión a trámite de la iniciativa y favorezcan un amplio consenso en defensa del patrimonio lingüístico andaluz".