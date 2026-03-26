Andalucistas presenta a los ocho cabezas de lista para las elecciones autonómicas del 17 de mayo de 2026 - ANDALUCISTAS

SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La coalición Andalucistas ha hecho públicos este jueves sus ocho cabezas de lista por las provincias para las elecciones autonómicas del 17 de mayo, "en una apuesta política que combina experiencia, arraigo territorial, compromiso social y una forma de hacer política basada en la cercanía, el municipalismo y la defensa de Andalucía desde Andalucía".

El candidato de la formación a la Presidencia de la Junta es el cabeza de lista por Sevilla, Christopher Rivas, coordinador nacional de Andalucía Por Sí y teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), donde es responsable de distintas delegaciones enmarcadas en el Área de Identidad.

Según ha señalado Andalucistas en un comunicado, Christopher Rivas simboliza el "impulso político de una nueva etapa del andalucismo, basada en la coherencia, la honestidad, el arraigo municipal y la voluntad de construir una herramienta política útil al servicio del pueblo andaluz". "Su liderazgo al frente de este proyecto se ha centrado en reactivar un espacio político propio, capaz de defender Andalucía sin tutelas y sin depender de intereses ajenos a nuestra tierra", según la formación.

Asimismo, ha destacado que los nombres elegidos como cabezas de lista por las ocho provincias representan "una manera distinta de entender la política: más pegada a la calle, conectada con los pueblos y ciudades andaluzas, y más útil para defender los intereses reales de nuestra tierra frente a quienes solo miran a Andalucía como una pieza secundaria dentro de estrategias estatales".

Los andalucistas destacan que sus candidaturas estarán integradas por personas procedentes del ámbito municipal, la docencia, la administración pública, el tejido empresarial, el activismo social, el movimiento vecinal y la defensa del territorio, configurando un proyecto "profundamente andaluz, profundamente humano y profundamente comprometido con el futuro de nuestra gente".

Los otros siete cabezas de lista son: Almería, Teo Montoya Sola; Cádiz, Alfredo Fernández Escolar; Córdoba, Manuel Ortega Fernández; Granada, Antonio Joya Valero; Huelva, Julia Rodríguez Rodríguez; Jaén, Antonio Jesús Rodríguez Martínez, y Málaga, Carmen Vigo Ariza.

Desde la coalición Andalucistas se insiste en que estas candidaturas no son el resultado de una "operación de marketing ni de una estrategia de despacho, sino la expresión de un proyecto que nace desde abajo, desde los municipios, desde el tejido social y desde personas que conocen de primera mano los problemas cotidianos de Andalucía".

Esta candidatura es un "paso más en la consolidación del nuevo espacio político 'Andalucistas, puesto en marcha en 2025, y que aglutina a 10 organizaciones políticas, sociales y culturales de exclusiva obediencia andaluza, con el objetivo de aglutinar el andalucismo político con vocación de permanencia", según la nota.

"Mientras otros partidos se limitan a importar consignas, nosotros presentamos personas que conocen su provincia, que viven y trabajan en ella y que sufren sus mismos problemas. Esa es la diferencia entre usar Andalucía y defender Andalucía", ha señalado la organización.

La coalición andalucista sostiene que su propuesta política ofrece "lo que otros no pueden ofrecer: una defensa exclusiva de Andalucía, sin obediencias externas, sin cálculos subordinados a Madrid y sin convertir nuestra tierra en una simple sucursal electoral".

Con la presentación de estos ocho perfiles, la coalición inicia una nueva fase de despliegue territorial y político con el objetivo de ofrecer al electorado andaluz una alternativa "seria, honesta, cercana y valiente" para afrontar los retos de Andalucía: "La defensa de los servicios públicos, la lucha contra la pobreza, el acceso a la vivienda, el empleo juvenil, el equilibrio territorial, las infraestructuras pendientes y la necesidad de fortalecer el poder andaluz en las instituciones, empezando por la mejora de la financiación".

Desde Andalucistas se defiende que Andalucía necesita volver a tener una voz propia en el Parlamento andaluz, una voz "que no se conforme, que no se calle y que no pida permiso para defender lo nuestro".

