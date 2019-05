Anguita destaca que Vox "es una realidad en el Ayuntamiento de Jaén" y afirma que "la izquierda no va a gobernar"

Publicado 27/05/2019 2:09:19 CET

JAÉN, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de Vox en las elecciones municipales en Jaén, Salud Anguita, ha destacado que "a partir de mañana" su formación "es una realidad en el Ayuntamiento" y ha afirmado que "la izquierda no va a gobernar" en la capital.

Así lo señala en un vídeo publicado por Vox en sus redes y consultado por Europa Press, en el que da "las gracias a todos los jiennenses que han confiado" en su candidatura. En concreto, con 3.374 votos, el 6,27 por ciento y dos concejales, Vox entra en la Corporación, una institución que Anguita ya conoce, dado que hace cuatro años fue la número de uno de Ciudadanos (Cs) y desde febrero de 2016 se ha mantenido como no adscrita.

"Vamos a trabajar por todos los que nos han votado y por los que no, también. Para que dentro de cuatro tengamos un gran trabajo, pero tenemos algo importante: la izquierda no va a gobernar en Jaén", ha afirmado no sin apuntar que, "dentro de cuatro años más, Vox gobernará en el Ayuntamiento de Jaén".

El PSOE ha ganado las elecciones municipales con 19.886 votos, el 36,93 por ciento y once concejales, dos más que hace cuatro años. Le sigue el PP, que pierde cuatro ediles hasta los ocho, tras cosechar 14.577 votos y el 27,07 por ciento.

Ciudadanos se sitúa en tercera posición, con 8.323 votos, el 15,46 por ciento y cuatro representantes. Supone uno más que los de 2015, si bien esos tres ediles pasaron a no adscritos en febrero de 2016 tras ser expulsados de la formación naranja. Los 27 miembros de la Corporación local se completan con los dos que ha conseguido Adelante Jaén:Podemos-IU gracias a 3.404 votos y el 6,32 por ciento.