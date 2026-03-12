La antropóloga Margaret Mead y la botánica Helia Bravo tendrán grafitis en Belalcázar y Cardeña (Córdoba)

La antropóloga Margaret Mead (izquierda) y la botánica Helia Bravo (derecha). - UCO

CÓRDOBA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La antropóloga Margaret Mead y la botánica Helia Bravo serán las protagonistas de la presente edición de 'Clandestinas en el muro', el programa con el que la Unidad de Cultura Científica y de la Inovación de la Universidad de Córdoba (UCO) visibiliza a través de grafitis a personas cuyas aportaciones a la ciencia han sido invisibilizadas o poco reconocidas a lo largo de la historia.

Según ha informado la UCO en una nota, en esta ocasión, serán las artistas Marta Araujo y Virginia Filardi las encargadas de retratar a las dos científicas en los municipios de Belalcázar y Cardeña, respectivamente.

Margaret Mead (1901-1978) fue una antropóloga estadounidense que desafió la visión sexista biologicista que prevalecía en las ciencias sociales. Será retratada en Belalcázar por Marta Araujo. Por su parte, Helia Bravo (1901-2001) fue una botánica mexicana que amplió los conocimientos que hoy en día tenemos sobre las cactáceas. De su mural se encargará Virginia Filardi en Cardeña. Los grafitis se realizarán y presentarán en el mes de mayo, en colaboración con los ayuntamientos de ambas localidades.

Como ya se hizo en la edición anterior, la UCC lanzó en el mes de diciembre una consulta pública invitando a las personas de dentro y fuera de la Universidad de Córdoba a proponer nombres de las científicas que quisieran ver inmortalizadas en un mural. Margaret Mead y Helia Bravo han sido elegidas de una lista de 36 nombres propuestos por medio centenar de personas, casi el doble de las que participaron el año anterior.

La selección de las dos mujeres que protagonizaran los murales de esta edición se ha hecho en base a una serie de criterios, como que no tuviesen ya representación en grafitis anteriores, la representatividad de todas las disciplinas de la ciencia, la relevancia de su historia o de sus aportaciones a la ciencia o la diversidad de nacionalidades de origen.

'Clandestinas en el Muro' es una acción de popularización de la ciencia que busca "invadir" los espacios públicos, promoviendo el activismo divulgativo en localizaciones poco habituales pero cercanas a la ciudadanía en sus actividades cotidianas.

Lo hace a través de grafitis y murales que representan a personas que han aportado al avance de la ciencia, que han sido perseguidas por distintos motivos, a científicas olvidadas o que quedaron relegadas a la sombra de sus compañeros y a científicos invisibilizados por diferentes razones como origen, identidades de género o afectivo sexuales o razones políticas. Desde su puesta en marcha en 2015 se han realizado un total de 16 murales en espacios de Córdoba y provincia, realizados por ocho artistas locales.

Se trata de una acción contemplada dentro del XII Plan Anual de Divulgación Científica de la Universidad de Córdoba, diseñado por su Unidad de Cultura Científica y de la Innovación, aprobado por Consejo de Gobierno y cofinanciado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y alineada con los objetivos del 11 de febrero, Día de la Mujer y la Niña en Ciencia, que busca crear referentes femeninos en ciencia para la sociedad.