Aparecen pintadas no oficiales en edificios de Granada afectados por los seísmos con el mensaje 'Peligro de derrumbe'

Ante las pintadas no oficiales en edificios afectados por los seísmos en la capital granadina, la Policía Local aclara que estas no han sido realizadas por ningún servicio municipal y que los acordonamientos no responden a un riesgo de derrumbe. - POLICÍA LOCAL DE GRANADA

GRANADA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Granada ha informado de que han aparecido pintadas en edificios afectados por la serie sísmica con el mensaje 'Peligro de derrumbe' que no han sido realizadas por ningún servicio municipal.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el cuerpo municipal de seguridad aclara que el hecho de que un inmueble esté acordonado no responde al riesgo de derrumbe. "Los acordonamientos se establecen como medida preventiva ante la posible caída de elementos no estructurales", señala la publicación.

La Policía Local de la capital granadina ha pedido a quienes hayan hecho estas pintadas "que se abstengan de generar confusión y una alarma innecesaria".

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, manifestaba hace unos días que no ha se ha registrado ningún grave daño estructural después de que se hayan revisado casi 700 edificios entre viviendas privadas e inmuebles públicos.

"Granada ha resistido, sus edificaciones resisten", señaló el pasado sábado Carazo, quien destacó: "Tenemos un código de edificación que antes de aprobarse la ley sísmica ya era más robusto que en otras ciudades", lo que ha permitido que la capital granadina haya soportado mejor los movimientos sísmicos registrados.

La Policía Local, los Bomberos y el cuerpo de Protección Civil de la ciudad de Granada han visto descender hasta casi un 40% el número de llamadas recibidas en referencia a los efectos de los terremotos.

Marifrán Carazo ha valorado este pasado lunes esta evolución como "un indicador de que la ciudad avanza dando respuesta a las peticiones de ayuda de los ciudadanos", aunque ha insistido en que "debemos seguir siendo prudentes y mantener todos los recursos necesarios mientras continúen las inspecciones y las actuaciones en los puntos afectados".

La mayoría de las llamadas que recibe actualmente la Sala de Coordinación del 092 están relacionadas con daños en propiedades privadas, principalmente grietas y pequeños desperfectos interiores, mientras que aquellos casos que pueden revestir mayor gravedad son derivados a Bomberos para su valoración.