Asaja Córdoba advierte de la "crítica" situación del olivar por el "retraso de las lluvias"

CÓRDOBA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Asaja Córdoba ha alertado este lunes de "la crítica situación que atraviesa el olivar en la provincia, debido al retraso de las lluvias, que acumula ya más de medio mes de demora con respecto a la campaña pasada", pues "el año anterior las precipitaciones comenzaron alrededor del 10 de octubre, aunque ya entonces se consideraron tardías".

En la actualidad, según ha informado la patronal agraria en una nota, la ausencia de agua "está provocando daños irreversibles, especialmente en los olivares de secano, donde muchas aceitunas ya no podrán recuperarse".

La organización agraria ha explicado que, "una vez más, los rendimientos no alcanzarán los niveles de una campaña normal, ya que la falta de lluvias en septiembre y octubre marcará una bajada importante de la producción" y, además, "hasta hace apenas dos días, las temperaturas se mantenían anormalmente altas, incluso durante la noche, lo que ha impedido que el olivo complete un ciclo fisiológico normal".

Todo ello se produce en "un momento en el que el olivo se encuentra en plena fase de lipogénesis, periodo en el que el árbol genera el aceite, pero la carencia de agua impide que la aceituna acumule la grasa al ritmo adecuado", y la consecuencia es que "en numerosas zonas de secano predominan aceitunas arrugadas y ya ennegrecidas, lo que refleja el estrés hídrico generalizado en el campo cordobés".

Asaja ha subrayado que "el riego vuelve a ser fundamental para salvar parte de la cosecha, aunque muchos agricultores afrontan el alto coste energético derivado de la electricidad". No obstante, "incluso en las fincas regadas, la producción será menor, ya que el riego nunca sustituye completamente al agua de lluvia".

La organización agraria ha recordado que "en la provincia predominan los olivares de secano, por lo que, si persiste la sequía, la estimación de cosecha realizada a principios de octubre (269.100 toneladas) quedará previsiblemente por encima de la producción real".

A ello hay que sumar que "este año la situación se ha visto agravada por los problemas de plagas, destacando los daños ocasionados por el Prays oleae, que ha provocado una caída prematura de fruto coincidiendo con San Miguel", avisando Asaja que "la falta de materias activas eficaces para combatir estas plagas se hará notar cada vez más en las producciones, aumentando la vulnerabilidad del olivar".

En consecuencia, "la falta de agua, las altas temperaturas y las plagas están configurando una de las campañas más difíciles de los últimos años para el olivar cordobés. Urge una gestión eficiente del agua y medidas que ayuden al agricultor a soportar esta situación", han señalado desde Asaja Córdoba.