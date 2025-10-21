Asaja Córdoba señala que la cosecha de algodón ha concluido "con rendimientos algo mejores" que el año pasado

CÓRDOBA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria Asaja Córdoba ha informado este martes de la finalización de la cosecha de algodón en la provincia, con un balance de "rendimientos ligeramente mejores al año pasado", aunque "también ha habido una reducción de superficie" dedicada al algodón, "debido al escaso rendimiento de este cultivo, en las principales zonas productoras de la provincia, que son La Campiña Sur (Santaella y Puente Genil), el Alto Guadalquivir (Villafranca y El Carpio) y la Vega del Guadalquivir (Hornachuelos, Palma del Río y Posadas)".

En concreto y según ha precisado la patronal agraria en una nota, "los rendimientos en esa campaña se han situado entre los 2.500 y los 3.000 kilos por hectárea, según las zonas, frente al año pasado, cuando se obtuvieron unos 1.200 kilos por hectárea, debido fundamentalmente a la plaga de Earias, que afectó en junio".

Por otro lado, "en la presente campaña se han sembrado 2.200 hectáreas, frente a las 2.500 del año anterior, lo que confirma la tendencia descendente de los últimos años". Ello se debe a que "muchos agricultores están optando por abandonar el cultivo debido a que los precios percibidos no cubren los costes de producción y a la escasez de herramientas eficaces para el control de plagas, que además resultan ineficientes y de elevado coste".

Por ello, desde Asaja Córdoba han vuelto a "reivindicar medidas urgentes que permitan garantizar la viabilidad del cultivo del algodón, estratégico para muchas explotaciones agrarias de la provincia, porque sin precios justos, sin herramientas eficaces para la lucha fitosanitaria y sin apoyo decidido por parte de las administraciones, el algodón corre el riesgo de desaparecer del campo cordobés".