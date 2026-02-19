Asaja Granada pide soluciones estructurales que reduzcan el riesgo para la agricultura por las borrascas

Vecinos de Villanueva Mesía (Granada) se afanan en sacar el agua y barro de sus casas tras la crecida del río Genil por el paso de la borrasca 'Leonardo' - ÁLEX CÁMARA / EUROPA PRESS

19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Asaja Granada ha incidido este jueves en la necesidad de acciones estructurales y "soluciones hidráulicas" que reduzcan el riesgo ante futuros temporales en una comparecencia informativa en la que ha realizado este jueves una valoración de las ayudas activadas por el tren de borrascas de este invierno y ha reclamado medidas complementarias para "cubrir toda la realidad agraria" de la provincia.

Según ha informado Asaja en nota de prensa, tras este balance, toda la provincia ha sufrido "graves pérdidas agrícolas y daños en infraestructuras" con especial impacto en el olivar y en los cultivos de la Vega de Granada y en este contexto, según han indicado desde la organización de agricultores, "destaca la rapidez de respuesta del Gobierno y la Junta de Andalucía".

Igualmente ha advertido que es necesario "concretar medidas para garantizar que las ayudas lleguen a todos los productores, cultivos e infraestructuras afectadas y que contemplen también soluciones estructurales a largo plazo. Las intensas lluvias y los fuertes vientos provocaron inundaciones, caída de árboles y desperfectos en infraestructuras y cultivos en toda la provincia", como han puesto de manifiesto el presidente y el secretario general de Asaja Granada, José Hita y Manuel del Pino.

La margen izquierda de la ribera del Genil a su paso por Huétor Tájar, Láchar, Fuente Vaqueros y Valderrubio, incluyendo municipios adyacentes como Íllora y Benalúa de las Villas, se situó como epicentro del temporal, con el municipio hueteño, en el Poniente de Granada, "especialmente afectado". Allí "se inundaron completamente 1.200 hectáreas, de las cuales 800-900 hectáreas corresponden a espárragos y el resto a alcachofas, ajos, forrajes y tierras destinadas a patata que ya no podrán sembrarse", han detallado desde Asaja.

Además, las infraestructuras de riego resultaron dañadas "en 1.200 de las 2.500 hectáreas de regadío de la zona". El olivar sufrió caída de aceituna en todas las comarcas poniendo en riesgo "hasta el 30 por ciento de la cosecha pendiente de recoger, así como, árboles arrancados o tumbados, con repercusión directa en la presente campaña de aceite que no llegará al aforo previsto de 117.200 toneladas (a fecha de 31 de enero la producción de aceite se cifraba en 79.687 toneladas en la provincia, según la Agencia de Información y Control Alimentarios) y también en la próxima", han añadido desde Asaja.

Otros cultivos afectados incluyen aguacates (al menos un 20 por ciento de pérdidas) y hortalizas en invernadero, fundamentalmente en la Costa Tropical, así como zonas de cereal encharcado que podrían sufrir daños diferidos por exceso de humedad, cuya evolución deberá seguirse en las próximas semanas.

"Desde Asaja Granada valoramos que las medidas aprobadas por el Gobierno y la Junta permitan agilizar apoyar la recuperación de caminos y accesos rurales, indemnizaciones a través del sistema de seguros agrarios y garantizar liquidez a las explotaciones", han indicado Hita y Del Pino.

También consideran positivas las herramientas de apoyo financiero, la flexibilización de la Política Agraria Común y las medidas fiscales "que alivian la carga de agricultores y ganaderos". Sin embargo, "aún quedan aspectos clave por concretar como daños específicos por cultivos y localidades, la asistencia a explotaciones sin seguro o confirmar la exención temporal del canon de riego y de las cuotas de la seguridad social, medidas que alivian costes y facilitan la recuperación".

"Y no se contempla acometer infraestructuras hidráulicas estructurales, como la presa de la Cerrada de la Puerta que recoge aportaciones de las sierras orientales de Granada (en fase de proyecto tras quince años de tramitación administrativa) o la presa de Velillos que vierte al Genil y que desapareció del último plan hidrológico, esenciales para regular caudales y prevenir futuras inundaciones", han concluido.