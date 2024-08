Asaja niega las acusaciones de CCOO y asegura que intenta "atajar" la falta de mano de obra en el verdeo desde julio

SEVILLA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) de Sevilla ha indicado que desde la patronal "no se ha incumplido el convenio con los sindicatos, ni se paga a la baja, ni se obliga a trabajar a destajo a los trabajadores" que participan en la campaña del verdeo. Además, ha puntualizado que intentan "atajar" la falta de mano de obra desde julio con la Administración central y autonómica a través de la contratatación de demandantes de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), una medida en la que "no han participado los sindicatos".

Ante las críticas del sindicato CCOO a la patronal por las "malas condiciones laborales del sector", así como por "no querer acogerse a los convenios y preferir seguir pagando a destajo", el asesor laboral de Asaja Sevilla, Felipe Gayoso, ha declarado a Europa Press que la patronal "no ha incumplido el convenio, ni ha pagado a la baja, ni ha obligado a trabajar a destajo".

En esta línea, ha matizado que "el destajo es el trabajo por rendimiento" y una figura que utilizan los sindicatos de manera "despectiva" a pesar de ser "la forma más elegida por los trabajadores", a lo que ha añadido que "parece que CCOO no quiere reconocer la realidad del campo y ha tenido que esperar a que la campaña este próxima a iniciarse" para tomar partido ante esta situación, que podría verse "agravada" debido al aumento de la cosecha por "la mejora climática".

En este sentido, ha puntualizado que "existe un convenio firmado entre CCOO y Asaja Sevilla" para paliar la situación; por ello, a la asociación "le ha preocupado" que la organización sindical "haya inventado cosas distintas a las que son verdad" porque, además, existe una comisión de seguimiento en la que se puede reunir el sindicato con la patronal cuando alguna de las partes lo necesite. Desde Asaja, han apuntado que "no les consta que haya habido ninguna reunión en esa comisión de seguimiento en lo que va de campaña".

Asimismo, Gayoso ha considerado que el problema de la falta de mano de obra en el campo andaluz "no es nuevo" y una de las soluciones pasa por atajarlo las dos partes juntas --sindicato y patronal--, pero "por lo que sea, no ha sido posible", ya que se han organizado jornadas públicas con las administraciones para paliar la situación, a conocimiento de los sindicatos, a las que "no han acudido".

Desde Asaja han opinado que "no se esperaban esa reacción por parte de CCOO", a lo que Gayoso ha añadido que si existe una relación entre patronal y sindicato es para "firmar convenios que se cumplan y no para que se haga demagogia". Así, ha valorado que "sólo en la capital hispalense se necesitan entre 18.000 y 22.000 trabajadores para la campaña del verdeo", una realidad repetida en todo el campo andaluz, "especialmente en Córdoba". En el caso de Huelva, "esa falta de mano de obra se suple con trabajadores de otros países".

Por ello, además de las medidas tomadas entre Asaja y el SAE para suplir esa falta de mano de obra, desde la organización han señalado que "hay población de países extranjeros en Andalucía que podrían emplearse no sólo para la agricultura, sino para otros sectores que sienten la misma deficiencia". En este sentido, han pedido a la Subdelegación del Gobierno que "la población activa extranjera irregular, de alguna forma, se regularice", ha concluido.