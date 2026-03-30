Asaja-A valora el esfuerzo de la Junta para articular ayudas que respondan a la "intensidad del daño" por las borrascas

Archivo - Imagen de archivo de vecinos de Villanueva Mesía (Granada) se afanan en sacar el agua y barro de sus casas tras la crecida del Río Genil por el paso de la borrasca 'Leonardo'. - ÁLEX CÁMARA / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Asaja Andalucía ha valorado el esfuerzo "técnico" y "presupuestario" de la Junta de Andalucía y en particular de la Consejería de Agricultura para aliviar las consecuencias provocadas por el tren de borrascas.

Según ha informado Asaja Andalucía en una nota, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta ha publicado este lunes en el BOJA tres líneas de ayudas, por un montante global de 685 millones de euros, para explotaciones agrícolas afectadas por los temporales en zona inundable, para explotaciones agrícolas afectadas por los temporales fuera de zona inundable y para las explotaciones ganaderas que se han visto también afectadas por los temporales.

Para Asaja, "estas órdenes responden a las peticiones del sector, al compromiso del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y a la propia demanda del Consejo de Gobierno" que el pasado 18 de febrero acordó declarar desastre natural la sucesión de borrascas registradas en Andalucía desde noviembre de 2025 a febrero de 2026 e instó a la Consejería de Agricultura a actuar, en el marco de sus competencias, para apoyar a los productores afectados.

Asimismo, el objetivo de estas órdenes es paliar los daños y sobre todo ayudar a recuperar la capacidad productiva de las explotaciones afectadas por una sucesión continuada de borrascas de alto impacto que dio lugar a precipitaciones extraordinarias y persistentes, con acumulados que, en amplias zonas del territorio, se situaron entre los 300 y 400 litros por metro cuadrado, registrándose puntualmente valores incluso superiores en cortos periodos de tiempo.

PÉRDIDAS DE MÁS DE 3.500 MILLONES DE EUROS

En una estimación preliminar la propia Consejería de Agricultura cifró las pérdidas del sector en más de 3.500 millones de euros, lo que motivó la declaración de desastre natural por parte del Gobierno de Andalucía.

En este sentido, el presidente de Asaja-A, Ricardo Serra, ha señalado que "ha quedado patente la sensibilidad de la Consejería de Agricultura que articula estas ayudas en función del tipo de cultivo, de la intensidad del daño y de las necesidades para recuperar la actividad productiva". Así, tal y como venía pidiendo la Asociación y el resto del sector, las ayudas de la Junta "responden al intento de evitar el con frecuencia injusto café para todos".

Por otra parte, el pasado sábado el BOE publicó la orden APA/283/2026 de 27 de marzo que modifica los criterios de las ayudas directas aprobadas el pasado febrero por el Ministerio de Agricultura para dar respuesta a los daños provocados en las explotaciones agrarias de Andalucía y Extremadura por los temporales.

Estas ayudas, que se anunciaron con un montante global de 2.121 millones de euros para las dos comunidades autónomas afectadas han tenido "bastante contestación" en el campo andaluz, pues dejaron fuera a un elevado número de municipios y comarcas. "Ahora se plantea un cambio de criterio para su concesión, pues ya no se concederán de oficio, tal y como en un primer momento se había anunciado", ha indicado.

Por último, Asaja ha asegurado que "seguiremos muy de cerca estos dos procedimientos de ayudas --tanto el de la Junta de Andalucía como el del Gobierno de España-- y estaremos muy pendientes para comprobar que ningún agricultor y ningún ganadero afectado se quede sin la ayuda que le corresponda".