Ascienden a cinco los heridos en el accidente grave con colisión entre dos coches en Cabra (Córdoba)

Archivo - Imagen de archivo de la evacuación de un paciente en un helicóptero del 061.- JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CABRA (CÓRDOBA), 22 (EUROPA PRESS)

Un total de cinco personas han resultado heridas este viernes tras colisionar dos vehículos en la localidad cordobesa de Cabra, según ha informado el 112, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

Varios ciudadanos han alertado al teléfono 112, pasadas las 9,30 horas, del choque frontal entre dos vehículos en la carretera A-339, entre los kilómetros 7 y 8 de esta vía. Los ciudadanos que dieron la voz de alarma indicaban además que había personas atrapadas en el interior de los coches, por lo que el centro coordinador activó a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, que movilizó un helicóptero, y a Mantenimiento de la Calzada.

Los servicios médicos han confirmado que el accidente se ha saldado con cinco personas afectadas, una de ellas, una mujer que presenta politraumatismo y cuyo pronóstico es reservado, ha sido evacuada en helicóptero al Hospital Reina Sofía de la capital, donde se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), según han detallado a Europa Press fuentes sanitarias.

Los bomberos, por su parte, han indicado que tuvieron que rescatar a cuatro personas, tres de un mismo vehículo. La calzada ha quedado limpia y despejada sobre las 12,00 horas.